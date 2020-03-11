【新冠肺炎．最新疫情】意大利確診個案破萬　美國直迫千宗

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，韓國、伊朗、意大利、美國、日本等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

+ 5 + 4 + 3

重點報道：

塞浦路斯（Cyprus）：隨着歐盟「最後淨土」塞浦路斯3月9日確診首兩宗個案，歐洲疾病預防控制中心（European Centre for Disease Prevention and Control）宣告歐盟27國全數失守，全部均有民眾感染新型冠狀病毒的確診病例。

塞浦路斯的首名患者為25歲男子，曾到意大利北部。第二名患者為64歲的醫生，3月3日從英國返國。

伊朗（Iran）：伊朗衞生部發言人3月10日透過國營電視台宣布，當地再增加881宗新確診病例，累計病例升至8042宗，死亡個案則增加54人，總體死亡人數升至291人。

伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）確診感染新型冠狀病毒（AFP）

+ 4 + 3 + 2

意大利（Italy）：意大利3月10日累計確診個案從9,172宗急增至10,149宗，新增168宗死亡個案，累計有631宗。累計有1,004宗個案已經出院。目前意大利的累計確診個案數目已經超越韓國。

總理孔特（Giuseppe Conte）宣布將「封城」措施擴散至全國。所有體育賽事包括意甲暫停。

意大利出現疫情，而且持續對外「輸出」，嚇怕不少旅客。圖為2月29日威尼斯貢多拉船夫在沒有客人登船之際使用手機。（AP）

↓↓↓想看全境「封城」的意大利，請觀看圖輯：

+ 5 + 4 + 3

法國（France）：衛生部3月10日公布，全國累計確診個案增至1,784宗，死亡個案累計增至33宗。文化部長里斯特（Franck Riester）3月9日確診。

澳洲（Australia）：澳洲3月10日確診個案增至100宗，其中55宗來自新南威爾斯省（New South Wales），15宗來自維多利亞省（Victoria），6宗來自西澳省（West Australia）。

澳洲3月8日出現第3宗死亡病例，一名80多歲確診老翁在悉尼一間醫院病逝。

日本（Japan）：日本3月10日新增59宗確診個案和3宗死亡個案。連同「鑽石公主號」遊輪乘客和船員696宗確診個案和7宗死亡個案在內，全國累計確診個案增至1,276宗，死亡個案增至19宗。

新增確診病例包括北海道3人，埼玉縣5人，千葉縣1人，東京都3人，神奈川縣2人，新潟縣3人，靜岡縣1人，愛知縣13人，三重縣1人，京都府1人，大阪府18人，兵庫縣8人。新增死者2人來自愛知縣，1人來自神奈川縣。

日本疫情持續，該國首相安倍晉三2月底宣布推出包括金援在內的措施，支持在職家長。圖為2月29日神奈川縣松田櫻花祭舉行期間，戴着口罩的遊人在賞花。（AP）

↓↓↓更多世界各地疫情的圖片，請點擊放大觀看：

+ 2

🔻點擊圖表觀看日本疫情分佈🔻

+ 11 + 10 + 9

美國（United States）：美國華盛頓州3月10日新增105宗確診個案，累計267宗，死亡個案增至24宗。紐約州確診個案增至173宗，其中逾百宗來自韋斯特切斯特縣（Westchester County）新羅謝爾（New Rochelle）。

根據美國有線新聞網絡3月10日統計，全國確診個案增至最少985宗。確診個案包括46名郵輪「鑽石公主號」乘客、21名郵輪「至尊公主號」乘客和3名從武漢撤走的僑民。美國目前有37個州出現確診個案。

全國死亡個案增至30宗，其中24宗來自華盛頓州，2宗來自加州，2宗來自佛羅里達州。新澤西州和南達科他州3月10首次出現死亡個案。

新冠肺炎美國疫情：郵輪「至尊公主號」3月9日將停靠加州奧克蘭港。圖為州長紐瑟姆（Gavin Newsom）8日前往港口視察。（Reuters）

↓↓↓更多世界各地疫情的圖片，請點擊放大觀看：

+ 2

↓↓↓點擊放大觀看郵輪「至尊公主號」相片↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

韓國（South Korea）：韓國3月11日上午公布，從3月10日凌晨0時至3月11日凌晨0時，新增242宗確診病例，累計增至7,755宗。死亡個案增加6宗，累計60宗。另外再多41人出院，累計288人已經出院。

首爾市長表示，一間客戶服務中心爆發大規模集體感染，有最少90宗相關個案。

韓國3月10日上午公布，從3月9日凌晨0時至3月10日凌晨0時，新增131宗確診病例，累計增至7,513宗。新增個案中，有92宗來自大邱市，10宗來自慶尚北道。死亡個案增至54宗。

▼▼韓國新天地教會大邱分支被指是導致國內疫情迅速蔓延的罪魁禍首，想了解更多，請點擊放大觀看：

+ 4 + 3 + 2

🔻點擊以下圖表了解韓國疫情分布🔻

🔻點擊圖表了解韓國疫情趨勢🔻

德國（Germany）：根據羅伯特科赫研究所（Robert Koch Institute）公布，德國3月10日確診個案增至1,224宗。隨薩克森－安哈爾特州（Saxony-Anhalt）出現首宗確診個案，全國16個州份全部失守。其中重災區北萊茵－威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）有逾500宗個案。

德國3月9日首度錄得2宗死亡個案，死者來自北萊茵－威斯特法倫州。

西班牙（Spain）：西班牙3月10日增至1,639宗確診個案，其中馬德里（Madrid）為重災區。全國累計死亡個案增至589宗。極右呼聲黨（Vox）議員奧爾特加（Javier Ortega Smith）確診，下議院關閉一周。

+ 5 + 4 + 3

英國（United Kingdom）：英國衛生部公布，截至當地時間3月10日上午9時，全國確診個案新增54宗，增至373宗。其中324宗來自英格蘭，27宗來自蘇格蘭，16宗來自北愛爾蘭，6宗來自威爾斯。威爾斯同日後來確診多9宗個案。

衛生副國務大臣多麗斯（Nadine Dorries）證實確診。多麗斯上周曾與首相約翰遜（Boris Johnson）同場出席活動。

英國3月10日再多1人死於新冠肺炎，累計死亡個案增至6宗。死者為80多歲男子，本身有健康問題。

吉爾吉斯（Kyrgyzstan）：外交部副部長阿布德拉赫曼諾夫（Nurlan Abdrakhmanov）2月28日表示，一名滯留日本的吉爾吉斯公民確診新型冠狀病毒肺炎，他將在當地醫院接受治療直到痊癒。這名患者是鑽石公主號一名船組人員。吉爾吉斯境內目前尚未出現武漢肺炎的確診病例。

尼羅河郵輪：

埃及衛生部3月7日表示，尼羅河（Nile）一艘名為「River. A」的郵輪上再有33人確診，全船目前累計確診病例45人。

世界衛生組織和埃及衛生部3月6日發聲明指，郵輪上有12人確診。郵輪原計劃從阿斯旺（Aswan）前往上游的盧克索（Luxor）。據指，早前一名台裔美國女子返國後確診，相信為病毒來源。

+ 5 + 4 + 3

多國出現首例確診：

阿爾巴尼亞（Albania）：阿爾巴尼亞3月9日首次出現兩宗確診個案，患者是一對父子，兩人從意大利回國，現時情況穩定。

玻利維亞（Bolivia）：玻利維亞3月10日確診首兩宗個案。

保加利亞（Bulgaria）：這個位於歐洲東南部巴爾幹半島的國家8日公布出現第一宗確診病例。2患者分別是27歲男子及75歲女子，分別來自北部及中部的城鎮，兩人近期都無外游紀錄，亦無接觸過從有疫情國家回來的人。

布基納法索（Burkina Faso）：布基納法索3月9日確診首兩宗個案，為撒哈拉以南非洲地區第6個出現病例的國家。患者為一對夫婦，曾到法國。

+ 6 + 5 + 4

剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）：剛果民主共和國3月10日確診首宗個案，為撒哈拉以南非洲地區第7個出現病例的國家。患者為剛果公民，於法國居住，3月8日返國。

牙買加（Jamaica）：牙買加3月10日確診首宗個案。女患者為牙買加人，最近曾到英國。

蒙古（Mongolia）：蒙古3月10日確診首宗病例。患者為在蒙古工作的法國人，從法國經莫斯科到蒙古。

巴拿馬（Panama）：巴拿馬3月9日確診首宗個案，3月10日宣布出現首宗死亡個案。

土耳其（Turkey）：土耳其3月10日確診首宗個案。男患者最近從歐洲返國。

+ 6 + 5 + 4

其他國家或地區：

阿富汗（Afghanistan）：阿富汗公共衛生部2月24日公布，在當地西部的赫拉特省（Herat）確診首宗個案，是3名疑似患者中其中1人。

阿爾及利亞（Algeria）：阿爾及利亞3月4日新增9宗確診個案。全國累計有17宗確診個案，患者包括1名意大利人和16名來自同一家庭的阿爾及利亞人。

安道爾（Andorra）：安道爾3月2日出現首宗確診個案。患者為20歲男子，最近曾到意大利。

阿根廷（Argentina）：阿根廷3月7日首次出現死亡病例，當地一名64歲男子不治，為拉丁美洲首宗死亡個案。

阿根廷3月6日確診個案增至8宗，全部患者曾到訪歐洲，年齡介乎23至72歲。

亞美尼亞（Armenia）：亞美尼亞3月1日出現首宗感染新型冠狀病毒個案，29歲患者2月28日從伊朗回國。

+ 6 + 5 + 4

奧地利（Austria）：該國截止3月7日共有25宗確診個案。該國疫情一夜急升，到8日已有104人確診。

奧地利3月3日新增6宗確診病例，累計有24宗確診病例，其中14宗來自首都維也納，2宗來自薩爾茨堡（Salzburg）。

阿塞拜疆（Azerbaijan）：阿塞拜疆2月28日出現首宗確診個案。患者為俄羅斯公民，從伊朗抵達阿塞拜疆。

巴林（Bahrain）：巴林3月2日宣布新增多2宗確診個案，分別為沙特和巴林公民，均曾到訪伊朗。全國累計個案增至49宗。

孟加拉國（Bangladesh）：該國3月8日出現首3宗確診個案。患者年齡介乎20至35歲，其中兩人近期內曾前往意大利。

+ 4 + 3 + 2

白羅斯（Belarus）：白羅斯2月27日出現首宗確診個案。當地衞生部公布，一名伊朗裔公民確診感染，患者是來自伊朗的學生。

比利時（Belgium）：衛生部3月4日公布新增10宗確診個案，其中9人最近從意大利北部回國。全國累計23宗確診個案。歐盟機構有2名員工確診。

不丹（Bhutan）：該國3月6日證實，境內出現首宗新型冠狀病毒確診個案。

波斯尼亞和黑塞哥維那（Bosnia and Herzegovina）：波斯尼亞3月5日確診首兩宗個案。患者為一名中年男子和其子，父親曾到意大利。

巴西（Brazil）：里約熱內盧州3月9日公布新增3宗確診個案，累計增至8宗。衞生部3月8日公布，全國累計確診個案增至25宗。

圖為美國華盛頓州科克蘭一個看護設施有逾50有徵狀並需接受檢測後，一名職員2月29日以白布遮掩被送上擔架床的人。（AP）

+ 5 + 4 + 3

柬埔寨（Cambodia）：該國1月27日確診其境內第一宗確診個案。衞生部長曼本亨（ Mam Bunheng）27日表示，病人是一名身在港口城市西哈努克城（Sihanoukville）的60歲中國男公民。

喀麥隆（Cameroon）：喀麥隆3月6日出現首宗確診個案。患者為58歲法國公民，2月24日抵達喀麥隆。據指，患者的女伴其後亦確診。

加拿大（Canada）：加拿大3月9日出現首宗死亡個案。死者為80多歲男子，本身有健康問題，長期居住溫哥華（Vancouver）的療養院，無外遊紀錄。全國累計有最少71宗推定和確診個案。

智利（Chile）：智利3月3日出現首宗確診個案。患者為33歲男子，來自塔爾卡（Talca）。

哥倫比亞（Colombia）：哥倫比亞3月6日出現首宗確診個案。患者為19歲學生，2月26日從意大利米蘭返國。

哥斯達黎加（Costa Rica）：政府3月6日確診首宗個案，為中美洲首宗個案。患者為來自美國的49歲女子。

克羅地亞（Croatia）：克羅地亞3月2日新增1宗確診個案，全國累計有8宗，其中5宗來自里耶卡（Rijeka），另外3宗來自首都薩格勒布（Zagreb）。

捷克（Czech Republic）：捷克3月1日首次確診的病例多達3宗，所有患者都曾去過意大利北部。3名患者分別是2名捷克人及1名在意大利米蘭（Milan）讀書的美國學生，他們都出現輕微症狀。

丹麥（Denmark）：3月9日新增55宗確診，從原本的35宗增至90宗，為單日最大升幅。

▼想看看其他受疫情影響的國家的情況，請點擊放大觀看：

+ 6 + 5 + 4

多明尼加共和國（Dominican Republic）：多明尼加共和國3月1日公布首宗確診個案。患者是一名62歲的意大利遊客。

埃及（Egypt）：埃及3月8日表示，境內一名年約60歲的德國男子早前確診，其後證實不治，是非洲地區首宗死亡個案。埃及8日亦新增7宗確診病例，累計個案升至55宗，其中有45宗來自一艘尼羅河的郵輪。

埃及3月5日確診第3宗個案。患者為埃及公民，曾到塞爾維亞，並在法國逗留12小時轉乘交通工具返國。

厄瓜多爾（Ecuador）：南美洲國家厄瓜多爾2月29日公布首宗確診個案，患者是一名旅居西班牙的年長厄瓜多爾女性，她2月14日從馬德里乘搭直航班機返抵厄瓜多天爾時，未出現任何症狀，但不久後身體不適並前往醫院就診，被診斷出感染新型冠狀病毒。

愛沙尼亞（Estonia）：愛沙尼亞3月6日確診個案增至10宗，2月27日出現首宗確診病例。

芬蘭（Finland）：芬蘭3月9日新增7宗確診個案。全國累計有30宗確診個案。

伊朗成為另一個位於中東的疫情「輸出國」，3月1日確診病例更直逼1000。圖為伊朗德黑蘭兩名女子2月29日走在街上。（AP）

↓↓↓更多世界各地疫情的圖片，請點擊放大觀看：

+ 2

格魯吉亞（Georgia）：格魯吉亞2月28日確診第2宗個案。患者為格魯吉亞女子，曾前往意大利。格魯吉亞2月26日確診首宗個案。患者為格魯吉亞公民，曾前往伊朗，乘坐小巴越過接壤阿塞拜疆的邊境後隨即被送往醫院。

希臘（Greece）：希臘3月7日再多21宗確診個案，全國累計增至66宗。

匈牙利（Hungary）：匈牙利3月5日新增1宗確診個案。患者為匈牙利男子，2月29日從意大利米蘭返國。匈牙利3月4日確診首兩名患者都是伊朗學生，新年期間曾返回伊朗。

冰島（Iceland）：冰島3月3日新增7個確診個案，累計確診個案16宗，其中12人經意大利北部返國，另外4人經德國慕尼黑返國。

印度（India）：印度3月10日確診個案增至50宗，其中34人為印度人，另外16人為意大利人。



一個來自意大利的旅行團出現多宗確診個案，包括16名意大利人及1名印度司機染病。旅行團共有21人，上月抵達德里（Delhi）並到過拉賈斯坦邦（Rajasthan），但其中一名69歲男子3月2日確診染病，其妻子3日亦確診感染，其餘團友3日送往德里的隔離設施，並接受檢測，結果再多14人確診，另外，接載旅行團的印度司機也證實感染病毒。

印尼（Indonesia）：印尼3月2日首次宣布有2宗確診個案，2名患者分別是一對64歲和31歲的母女，兩人曾經與一名居住馬來西亞的日本人接觸。母女已經入住雅加達一間醫院接受治療。

伊拉克（Iraq）：伊拉克3月6日新增8宗確診個案。另外新增1宗死亡個案，累計增至3宗。

愛爾蘭（Ireland）：愛爾蘭3月5日新增7宗確診個案，包括首宗社區傳播個案。全國累計13宗確診個案。

+ 7 + 6 + 5

以色列（Israel）：以色列2月28日新增4宗確診個案，包括郵輪「鑽石公主號」的乘客。早前有2名來自郵輪「鑽石公主號」的乘客確診，全國累計有7宗確診個案。

約旦（Jordan）：約旦3月2日出現首宗確診個案。患者為約旦人，約兩周前從意大利乘坐飛機返國。

科威特（Kuwait）：衛生官員2月29日指出，該國在過去24小時沒有新增個案。其他確診個案中的患者情況穩定。政府建議該國公民避免出國。

衞生部官員指該國2月28日有確認2宗確診個案，累計確診個案增至45宗。官員稱其中一個個案是曾往伊朗，另一個是受曾往伊朗人士感染。

拉脫維亞（Latvia）：拉脫維亞3月2日出現首宗確診個案。

+ 3 + 2

黎巴嫩（Lebanon）：3月8日新增4宗確診，累計32個。

立陶宛（Lithuania）：立陶宛2月28日出現首宗確診個案。患者是一名女子，曾到意大利北部城市維羅納（Verona）旅遊，並在本周回國。

盧森堡（Luxembourg）：盧森堡衛生部2月29日公布，當地出現首宗確診個案，40多歲男患者上周初從意大利返國。

馬來西亞（Malaysia）：馬來西亞衞生部3月4日公布，該國新增14宗確診個案，累計確診增至50宗。

馬爾代夫（Maldives）：馬爾代夫衛生部3月7日指，當地錄得首兩宗確診個案。兩名患者是一個度假區的員工，初步指他們接觸過一名意大利遊客後感染病毒，而該名遊客返回意大利後證實確診。

馬耳他（Malta）：馬耳他衛生部官員3月7日表示，當地出現首例確診個案，患者是一名住在當地的12歲意大利少女，目前情況穩定。

墨西哥（Mexico）：墨西哥2月28日公布，國內有3個確診個案。墨西哥成為第2個有人染病的拉丁美洲國家。3名患者是彼此認識，最近曾往義大利。衛生官員稱暫未有證據顯示該國出現人傳人的情況。

摩納哥（Monaco）：摩納哥2月28日確診首宗病例。

摩爾多瓦（Moldova）：東歐國家摩爾多瓦3月7日公布第一宗確診個案，患者是一名48歲女子，7日入院。她從意大利來到摩爾多瓦，在機場被送往醫院，當時已出現肺炎、呼吸衰竭、發燒及咳嗽的病徵。

摩洛哥（Morocco）：摩洛哥3月2日出現首宗確診病例，患者為居於意大利的摩洛哥男子。

尼泊爾（Nepal）：該國稱1月24日一名來自中國武漢的32歲男子，被檢測出對病毒呈陽反應。這名病人在接受隔離、接受醫治並痊癒後，已經出院。

荷蘭（Netherlands）：國家公共衞生與環境研究所（RIVM）3月9日公布新增56宗確診個案，全國累計321宗確診個案。

荷蘭3月8日指出，再多2名確診患者死亡，死亡病例增至3宗。荷蘭3月6日出現首宗染疫死亡個案，患者為一名86歲荷蘭籍老翁，他在城市鹿特丹（Rotterdam）的醫院身亡，目前官員仍未知悉他感染新型病毒的途徑。

新西蘭（New Zealand）：衛生部3月7日證實，該國出現確診第5宗新冠肺炎病例。現年四十多歲的女患者是該國第3名確診患者的伴侶，他們的家人2月23日從伊朗返國。她目前正在家中自我隔離。

新西蘭2月28日出現首宗確診個案。患者是60多歲的新西蘭公民，曾到伊朗旅行，並在26日日經印尼峇里島回國。

尼日利亞（Nigeria）：尼日利亞衞生部2月28日表示，該國出現首宗確診個案。患者是在拉各斯州（也是首都拉各斯所在地）確診感染，他是在尼日利亞工作的意大利公民，2月25日從米蘭回尼日利亞。

北馬其頓（North Macedonia）：北馬其頓2月26日確診首宗個案。患者曾前往意大利。

挪威（Norway）：挪威3月4日新增23宗確診個案，全部均是境外輸入個案，爆發點奧斯陸大學醫院（Oslo University Hospital）眼科診所再無新增個案。全國累計有56宗確診個案。

↓↓↓更多世界各地疫情的圖片，請點擊放大觀看：

+ 2

阿曼（Oman）：阿曼2月27日新增1例確診病例。患者去過伊朗。全國累計有6宗確診個案。

巴基斯坦（Pakistan）：巴基斯坦3月3日新增1宗確診個案。吉奧新聞電視台（Geo）報道，患者為45歲女子，數日前從伊朗抵達。全國累計有5宗確診個案。

巴勒斯坦（Palestine）：巴勒斯坦3月9日新增5宗確診個案，累計增至25宗。

巴拉圭（Paraguay）：巴拉圭衛生部3月7日指出，該國出現首宗確診個案。患者是一名32歲、從厄瓜多爾入境的巴拉圭籍男性。

秘魯（Peru）：秘魯3月6日確診首宗病例。患者為25歲男子，曾到西班牙、法國和捷克。

菲律賓（Philippines）：菲律賓3月8日新增4宗確診病例，累計個案增至10宗。4名患者均出現輕微症狀，其中一人為38歲台灣男子，他最近沒有外遊紀錄，但曾跟一名到過菲律賓的台灣人接觸，後者最近在台灣確診。

菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案，累積個案增至3宗。該國衞生部2月2日証實，一名44歲中國男子在菲律賓確診感染武漢肺炎，2月1日因病死亡。這是菲律賓第二宗確診個案，亦是中國境外首宗死亡個案。

波蘭（Poland ）：波蘭國防部3月10日表示，高級將領米卡（Jaroslaw Mika）3月6日在德國威斯巴登（Wiesbaden）出席軍事峰會返國後確診。波蘭3月4日確診首宗感染個案，3月9日確診個案增至18宗。

葡萄牙（Portugal）：葡萄牙3月2日首次出現確診病例，兩名患者都是男性，其中一人曾到意大利，另一人就剛從西班牙返國。兩人正在波圖的醫院治療。

卡塔爾（Qatar）：卡塔爾2月29日出現首宗確診病例，患者是一名36歲卡塔爾公民，最近從伊朗回國。

羅馬尼亞（Romania）：衛生部長科斯塔凱（Victor Costache）2月26日宣布確診首宗新型冠狀病毒肺炎個案。患者來自南部戈爾日縣（Gorj），曾與一名月內抵達羅馬尼亞的意大利公民有直接接觸。

俄羅斯（Russia）：俄羅斯3月6日新增6宗確診個案，其中5宗來自莫斯科，累計增至13宗。

沙特阿拉伯（Saudi Arabia）：沙特衞生部3月9日宣布新增4宗確診個案，包括4名沙特公民，其中3人從伊朗和伊拉克返國。另1名患者為埃及男子，從埃及前往沙特。全國全國累計病例升至20宗。

塞內加爾（Senegal）：塞內加爾3月3日新增1宗確診個案。患者為80歲男子，2月29日從巴黎市郊薩塞勒（Sarcelles）抵達塞內加爾，3月2日求醫。塞內加爾3月2日出現首宗確診病例，連同繼尼日利亞確診的首宗病例，撒哈拉以南非洲地區累計有3宗個案。

↓↓↓ 想看全球各地搶口罩情況，請點擊以下圖輯：

+ 10 + 9 + 8

新加坡（Singapore）：新加坡3月6日新增13宗確診個案，創下單日新高，總數增至130宗。新增的13宗個案內，有9宗與一場私人晚宴有關，另有一名確診者是新加坡航空的新加坡籍機組人員，上月曾到南非和法國。

斯洛伐克（Slovakia）：斯洛伐克3月6日確診首宗病例。患者為52歲男子，無外遊紀錄，但兒子曾到意大利威尼斯。

斯洛文尼亞（Slovenia）：斯洛文尼亞3月4日確診首宗病例。患者從摩洛哥經意大利前往斯洛文尼亞。

南非（South Africa）：南非3月5日確診首宗病例。患者為38歲男子，3月1日與妻子從意大利返國。

斯里蘭卡（Sri Lanka）：1月27日確認該國出現第一個確診個案。病人是來自湖北省的43歲中國女遊客。

瑞典：（Sweden）：截至當地時間3月9日早上，瑞典確診個案增至247宗。

瑞士（Switzerland）：截至當地時間3月9日早上，瑞士確診個案增至330宗。瑞士3月8日出現第2宗死亡個案，患者為76歲男子，於巴塞爾鄉村半州病逝。

泰國（Thailand）：泰國3月2日再多1宗確診個案，累計病例升至43宗。患者是一名22歲女子，曾與一名已經確診、負責接載外國遊客的泰國司機共事。當地目前有31人已經痊癒，11人仍然留院。

泰國3月1日首次出現死亡個案，死者是一名35歲男子，他同時患有登革熱。泰國迄今有30名患者已痊癒，尚有11人仍然留院。

多哥（Togo）：多哥3月6日確診首宗病例。患者為42歲女子，曾在2月底至3月初到訪貝寧、德國、法國和土耳其。

↓↓↓想知道更多有關口罩的資訊，請點擊放大觀看：

+ 25 + 24 + 23

突尼斯（Tunisia）：3月2日出現首宗確診個案，病人是一名突斯尼男子。

烏克蘭（Ukraine）：3月3日公布第一宗確診個案。患者2月26日在烏克蘭切爾諾夫策州（Chernivtsi）入院。他之前從意大利到羅馬尼亞，再轉往烏克蘭。他目前情況穩定。

阿聯酋（United Arab Emirates）：該國3月9日錄得14個新增個案，導致整體個案增至59宗。新增個案中，有4名是該國公民、3名意大利人，另有2人分別來自孟加拉及尼泊爾，俄羅斯、敘利亞及印度各1人。

梵蒂岡（Vatican）：梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）3月6日表示，當地出現首宗感染新型冠狀病毒的確診個案，為一名到訪當地診所的病人，該人在3月5日確診。涉事診所已經暫停門診服務，以便徹底消毒。

越南（Vietnam）：越南衞生部3月7日宣布，該國新增3宗確診個案，累計個案增至20宗。其中一宗個案的患者27歲，曾到過韓國大邱市，並在3月4日回越南。