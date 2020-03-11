【韓國疫情】客服中心大規模爆發93例　員工不戴口罩因怕客戶抱怨

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，韓國疫情近日不再出現每天急增近千宗確診的現象，但大城市首爾卻出現另一個危機，一間客戶服務電話中心爆發大規模感染，相關確診個案已增至93宗。 韓國傳媒報道，中心的工作環境大大增加員工感染的風險，包括不少人沒有戴口罩工作，擔心戴口罩說話顧客會聽不清，另外員工又要共用耳機等。

該電話服務中心位於新道林洞一棟大廈的11樓。中心207名員工已經接受檢測，連同員工家屬在內，有93宗確診個案。另外7樓至9樓的553名客服中心員工也接受檢測，暫時未有發現11樓外其他樓層有確診個案。

韓國《中央日報》引述業界指出，電話服務中心爆發疫情在預料之內，並列出幾個特點。

新冠肺炎：韓國首爾市爆發新型肺炎大規模感染，圖為3月11日衛生當局派員消毒（AP）

1）工作環境密雜

電話服務中心的員工長期需要在電話中為顧客提供咨詢服務，平均每人每天要打通30個電話。報道指出，每層辦公室最多可能有數千人，他們排排坐一起工作，中間僅有隔板隔開，患者的飛沫、鼻涕等很容易在空間傳播。

2）摘下口罩工作

《朝鮮日報》報道，同在11樓的中心207名員工，大多沒有戴口罩。這並非員工全部不想戴口罩，有工作人員受訪時稱「因為擔心顧客聽不清楚我們說話，工作時都沒有佩戴口罩」，也有人稱曾被客戶抱怨，結果不少人摘下口罩工作，令飛沫的傳播機會大增。

3）共用耳機

員工交換使用耳機的情況也十分普遍。客服中心的主管指出，理論上員工都有固定工作座位，但部分中心實施24小時輪班，所以輪班的同事可能會直接使用用過的耳機，大大提高傳播風險。