【新冠肺炎・韓國】全國累計60死　首爾客服中心增至93宗確診

韓國首爾市爆發2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）大規模感染。市長朴元淳3月11日表示，位於首爾西南部的電話服務中心相關確診個案增至93宗，包括員工家屬。

身穿全套保護衣的工人3月11日在首爾的地鐵車廂消毒。（美聯社）

中心位於新道林洞一棟大廈的11樓。朴元淳指出，中心207名員工已經接受檢測，連同員工家屬在內，有93宗確診個案。另外7樓至9樓的553名客服中心員工也接受檢測，暫時未有發現11樓外其他樓層有確診個案。207名員工中，有2名為新天地教會信徒，但檢測結果呈陰性。

朴元淳表示，93宗個案中，65名患者來自首爾，15名來自仁川，13名來自京畿道。大廈1至12樓為商業和辦公室用途，包括婚姻場地和咖啡店，目前已經關閉。13至19樓為住宅單位，市政府密切監察住戶情況。

韓國政府計劃為傳播風險較高的工作環境制定防疫政策，包括在家工作等。政府指出，除客服中心外，卡啦OK、網吧、夜店、健身室等也屬於高風險場所。

根據韓國最新公布的數據，首爾確診個案從52宗急增至193宗。全國新增242宗確診個案，其中131宗來自大邱市，18宗來自慶尚北道。全國累計7,755宗確診個案，死亡個案增至60宗。