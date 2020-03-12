【新冠肺炎】世衛定性全球大流行　東京知事：不可能取消奧運

世界衛生組織（World Health Organization）宣布將2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）定性為全球大流行。東京都知事小池百合子3月12日認為，或會影響有關舉辦東京奧運的討論，但現時不可能取消。

東京奧運7月舉行。3月12日，福島有商店出售奧運紀念品。（路透社）

共同社報道，由於疫情定性為全球大流行，小池認為對於有關舉辦東京奧運會和殘奧會的討論會有影響，「但總之不可能取消」。東京都政府回應指，將與中央政府、東京奧運組織委員會和國際奧林匹克委員會緊密合作，並強調東京已經準備好舉辦奧運。

內閣官房長官菅義偉（Yoshihide Suga）同日重申，舉辦東京奧運的計劃並沒有改變。他表示，專家本周較早前指國內已經沒有爆炸性的傳播，無需採取嚴厲措施，例如宣布進入緊急狀態，但將保持警惕。

東京奧組委理事高橋治之接受美國《華爾街日報》訪問，指出如果奧運會未能在今夏舉行，最務實的做法是延期一或兩年。奧組委會長森喜朗強調，無考慮改變奧運會的計劃。

高橋再接受東京廣播公司（TBS）訪問表示，考慮到選手的情況，如果5月才決定延期便已經太遲，認為日方需要在國際奧委會作出決定前，思考第一步行動。他指，奧組委或在月底的會議討論延期。