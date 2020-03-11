【東京奧運】奧組委理事：新冠肺炎疫情影響或延期一至兩年

日本的2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，外界擔心7月開幕的東京奧運能否如期舉行。東京奧運組織委員會理事高橋治之接受美國《華爾街日報》訪問，指出如果奧運會未能在今夏舉行，最務實的做法是延期一或兩年。

日本女星石原里美為東京奧運聖火傳遞形象大使，也是其中一名火炬手。聖火傳遞彩排2月15日如期舉行。（路透社）

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《華爾街日報》的訪問3月11日刊出。高橋指，奧組委對上一次開會是在12月，當時疫情尚未爆發，迄今仍然未有討論疫情對東京奧運的影響。奧組委的角色是不會干涉籌備奧運的日常管理，高橋相信，在3月底開會前，職員正在研究延期將如何與其他體育活動檔期構成衝突。

高橋直言，取消奧運或閉門作賽將造成極大的財政損失。至於押後至一年內舉行將會非常困難，因為奧運將與其他主要職業體育聯賽同時舉行，例如美國的棒球和美式足球，以及歐洲的足球。他認為，如果取消奧運，國際奧委會將有麻煩，美國電視轉播為他們帶來巨額收入，所以指出延期兩年是最容易安排，因為明年的體育賽事已經大致安排好。

日本官方一直否認有意取消或押後舉辦奧運。奧組委會長森喜朗3月6日仍然堅稱如期舉行奧運。高橋表示，官員否認改期是要避免影響運動員備戰奧運。國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）曾呼籲選手盡全力備戰。

押後奧運或意味選手需要再次參加資格賽，爭取奧運入場券，部份運動員可能失去在奧運舞台競技的機會。如果押後兩年舉行，即2022年將迎來三項大型體育賽事，包括年初的北京冬奧、東京奧運和年底的卡塔爾世界盃。高橋表示，需要在4月開始認真討論問題。