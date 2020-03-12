【新冠肺炎】美國突禁歐洲旅客入境　歐盟抗議：事前未諮詢

美國總統特朗普（Donald Trump）3月11日宣布對歐洲實施為期30天的旅遊禁令，並稱事前有密切溝通，但歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）發表共同聲明向美方抗議，稱美方事前未諮詢歐盟。

美國總統特朗普3月11日在華盛頓白宮橢圓形辦公室發表電視講話，宣布對抗2019冠狀病毒病的措施。（AP）

馮德萊恩與米歇爾的聲明表示「歐盟不贊成美國實施旅遊禁令的決定，這是單方面作出、沒有事前諮詢。」聲明又稱，歐盟正採取強力的行動去控制疫情。

美國總統特朗普3月11日發表電視講話時，曾提到美國政府曾禁令持續與盟邦密切聯繫，但事實上，路透社同日也已引述一位歐盟外交官報道，歐盟的官員事前未獲告知此項決定。這位外交官說：「沒有如總統所宣稱的提醒或協調。」

路透社另一篇報道引述分析員指，美國對從歐洲入境的外國公民實施新禁令，會讓已受2019冠狀病毒病疫情影響的航空公司承受更大壓力。

美國的航空公司原本已削減飛歐洲重災區意大利的班機，現在法國與德國等主要目的地的需求減少，將讓美國的航空公司再受衝擊。

分析員又指，新實施的旅遊禁令特別打擊主導來往美國及歐洲大陸市場的外國航空公司，例如德國漢莎航空（Lufthansa）及法荷航空集團（Air France-KLM）。