【新冠肺炎】巴西總統新聞秘書訪美後確診　特朗普：不擔心

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）日前訪問美國，與總統特朗普（Donald Trump）會面，但一名同場的新聞官回國後證實確診俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒病（COVID-19）。不過特朗普則強調沒擔心自己的健康。

巴西總統新聞秘書Fábio Wajngarten（右）日前與美國總統特朗普合照。（instagram/fabiowajngarten）

巴西政府3月12日發表聲明，指新聞秘書魏因加滕（Fábio Wajngarten）證實確診，因此總統府已經採取措施，確保博爾索納羅的健康。而魏因加滕目前正在家中接受隔離，他早前曾否認自己接受病毒測試，稱健康良好。

魏因加滕日前與博爾索納羅訪問美國三日，並在7日一同到佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）與特朗普會面，當時副總統彭斯（Mike Pence）亦在場。魏因加滕其後於社交媒體上載四人合照，見到他站在特朗普旁邊。

對於外界認為特朗普或會因此受感染，特朗普12日在白宮與愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）會面時表示，稱沒擔心。白宮其後表示，特朗普和彭斯與魏因加滕接近沒有交流，因此認為他們無需要接受檢測。而博爾索納羅已經接受病毒檢測，目前並沒有出現病徵。

截至12日，巴西共有69人確診。