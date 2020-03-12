【新冠肺炎】特朗普：東京奧運應延遲一年舉行

美國總統特朗普（Donald Trump）3月12日在白宮與愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）會面時表示，受到俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情影響，東京奧運應該延期一年，指無法想像在空無一人的比賽場館內舉行比賽的樣子。

東京奧運目前仍然未知會否如期舉行，但在希臘古奧林匹克採集聖火活動則如期舉行。（Reuters）

世界衛生組織（World Health Organization，WHO）在11日宣布將新型肺炎定性為全球大流行（pandemic），外界一直有聲音認為奧京應取消或延期。不過東京都知事小池百合子12日強調，現時不可能取消。

共同社報道，由於疫情定性為全球大流行，小池認為對於有關舉辦東京奧運會和殘奧會的討論會有影響，「但總之不可能取消」。東京都政府回應指，將與中央政府、東京奧運組織委員會和國際奧林匹克委員會緊密合作，並強調東京已經準備好舉辦奧運。

內閣官房長官菅義偉同日重申，舉辦東京奧運的計劃並沒有改變。他表示，專家本周較早前指國內已經沒有爆炸性的傳播，無需採取嚴厲措施，例如宣布進入緊急狀態，但將保持警惕。

東京奧組委理事高橋治之接受美國《華爾街日報》訪問，指出如果奧運會未能在今夏舉行，最務實的做法是延期一或兩年。奧組委會長森喜朗強調，無考慮改變奧運會的計劃。

高橋再接受東京廣播公司（TBS）訪問表示，考慮到選手的情況，如果5月才決定延期便已經太遲，認為日方需要在國際奧委會作出決定前，思考第一步行動。他指，奧組委或在月底的會議討論延期。