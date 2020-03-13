【新冠肺炎】意國死亡人數過千　華人曬「蝙蝠肉乾」惹恐慌　

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，意大利特拉尼市（Trani）一名男子周三（11日）路過一棟住宅時，發現有住戶在陽台上晾曬疑似蝙蝠的肉製品，隨即引起恐慌；警方接報後封鎖現場，並對區內街道進行消毒，然而經化驗「肉乾」原來是醃製雞翼。

該名男子當日隱約見到陽台上晾衣架曬着不明肉製品，惟形狀卻酷似蝙蝠，令他害怕會傳播新型冠狀病毒，遂打電話報警，其他路人經過時亦一臉恐慌。

警方及衛生部門人員趕抵現場，迅速封鎖街道，禁止民眾在附近徘徊。由於涉事的單位當時沒有人在內，警方改用無人機飛至陽台上空拍照查證，發現幾排肉乾竟滴着疑似血液的不明液體。

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事件驚動市長博塔羅（Amedeo Bottaro），他親自帶人到現場指揮，區內街道亦立即進行消毒。警方調查後得悉涉事單位住有一戶華人家庭，戶主回家後向警方供稱所謂的「蝙蝠肉乾」只是醃製雞翼，滴下來的「不明液體」只是醬油；經化驗後，警方證實其說法無誤。

博塔羅表示，這種醃製法在當地實在少見，但即使不是蝙蝠，在陽台上晾曬動物肉乾亦屬違法；結果，該批醃雞翼全被沒收，戶主全家亦被要求接受防疫檢查及進行家居隔離。網民議論紛紛，「這些是哪裏的特產？真的很像蝙蝠啊」、「這種切雞翼的方法太特別了」、「這根本是現實版的杯弓蛇影」。

民眾出入必須攜帶「自我聲明」

另外，意大利民防部門周三（11日）宣布民眾出入必須攜帶填寫好出門原因和目的地址等資料的「自我聲明」表格，否則可被判入獄3個月及罰款206歐元（約1800港元）；而截至周四（11日），意大利新增2651宗確診個案，累計達15113宗，再多189人不治，累計1016人死亡。

↓↓↓疫情下的意大利

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