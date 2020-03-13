【新冠肺炎】約翰遜：英國疫情會持續　政府警告或有過萬人感染

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續在全球蔓延，英國的確診數目在過去一日增加近三成至590人。首相約翰遜（Boris Johnson）3月12日警告，當地或會有更多人死於疫情。

約翰遜警告，當地的新型肺炎疫情仍未到達高峰。（Reuters）

約翰遜12日主持緊急會議商討應對疫情，他其後會見傳媒，稱全球的實際感染人數比官方確診數字為高，形容疫情是一個世代以來最糟糕的公共衛生危機。

他表示英國政府會採取一切措施控制疫情，稱政府有一個明確計劃，指當地疫情正進入「延緩期」。約翰遜認為，如果可以將疫情高峰延緩數周，當地的衛生服務可以更有力地應對。

目前英國有10人死於疫情，約翰遜相信疫情會繼續擴散，最嚴峻的時候仍有數周時間，並指長者和長期病患者屬高危一族，警告當地或有會更多人失去至親。同場的英國首席科學顧問瓦朗斯（Patrick Vallance）稱，從目前590宗確診病例推算，當地或有5千至1萬人受感染，估計疫情軌跡比意大利落後大約4周，他預計英國會在10至14周後到達疫情高峰。

約翰遜呼籲，即使有輕微病徵的民眾應自我隔離最少7天，另外70歲以上並有嚴重身體病況的人不應乘坐郵輪。同時他亦不建議學校舉行海外遊學團，但政府現時無意宣布停學。