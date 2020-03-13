【新冠肺炎】法國無限期停課　美國加州迪士尼關閉

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周四（12日）發表全國電視講話，宣布下周一（16日）起全國學校無限期停課，但原定周日（15日）的地方選舉如期舉行。

受到疫情影響，馬克龍與其他歐盟領袖透過視像舉行會議。（AP）

馬克龍說，法國正處於這場危機的開端，呼籲所有70歲以上、患有慢性或呼吸系統疾病及殘疾人士留在家中，又稱歐洲必須採取迅速而有力的行動，令經濟重新上軌，而關閉邊境的措施必須由歐洲一同決定。

法國足總亦宣布，受疫情影響，當地所有賽事會無限期暫停，直至另行通告為止。

法國周四新增595宗確診個案，累計2876人確診，死亡人數61人，最少12人康復。

而在鄰國比利時，政府同日宣布一切文娛康樂及餐廳會在當地時間13日午夜起暫時關閉至4月3日，學校則可能停課5周。不過首相維爾梅斯（Sophie Wilmes）表示這並非「封城」，超級市場和藥房會如常營業，強調當地希望避免出現意大利的情況。

另外葡萄牙亦決定停課至4月9日，夜店停業，限制商場及餐廳人數等，停泊當地的郵輪會只容許葡萄牙公民上岸。

在大西洋的對岸美國，紐約市宣布進入緊急狀態，位於西岸的加州迪士尼樂園亦將於本周末起關閉，直至3月底，是史上第4次閉園；而樂園內的3間酒店會繼續營業至下周一，讓現有的顧客有足夠時間安排其行程。