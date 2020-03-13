伊拉克軍事基地遇火箭炮襲擊後　美軍報復空襲親伊朗民兵組織

伊拉克巴格達以北塔季（Taji）軍事基地3月11日遭火箭炮襲擊，造成在基地內的兩名美軍和一名英軍死亡，多人受傷。美軍3月12日隨即對伊拉克一個親伊朗組織發動空襲，以回應遇襲事件。

伊拉克塔季軍事基地3月11日受到襲擊。圖為美軍2015年4月12日在基地訓練伊拉克軍隊（Getty）

法國媒體引述美國匿名官員12日稱，美軍的目標是對方的武器設施，但沒有說明空襲地點。消息人士指，這次空襲是在當地時間凌晨1時展開，出動各式飛機，目前尚無傷亡消息，並稱「這是回應昨天的火箭攻擊，這不是聯軍行動，這是美國的特別行動」。

另有官員指出，美國的空襲是針對人民動員組織（Hashed al-Shaabi）在伊拉克國內的多個據點，鎖定後勤中心和無人機存放區。該民兵組織獲得伊朗支持。

該名官員還說，獲伊朗支持的組織「真主旅」（Kataeb Hezbollah）也是目標之一。

塔季空軍基地當天遭到約18枚俄製的喀秋莎（Katyusha）火箭炮攻擊。事件造成兩名美軍和一名26歲英軍死亡，另有美國人、英國人和波蘭人受傷。

目前沒有個人或組織出面宣稱犯案，不過最近發生的類似暴力事件，華府都會歸咎是人民動員組織派系所為。美國防部長埃斯珀（Mark Esper）3月12日警告稱，所有選項都在桌子上，即是在考慮範圍內，以此回應遇襲事件。