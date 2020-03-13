【新冠肺炎】美國封關歐洲機場陷混亂　航班再削旅客憂滯留

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的焦點最近從亞大地區轉移至歐美。歐盟全部成員國宣告失守，美國確診個案每日也迅速增加。美國總統特朗普（Donald Trump）3月11日突然宣佈對歐洲封關。除了導致股市急挫之外，也引發歐洲機場混亂，同時進一步打擊航空業。

荷蘭史基浦機場3月12日擠滿旅客等候飛往美國。（路透社）

美國的旅遊禁令當地時間3月13日午夜生效，為期30日。所有14日內曾到神根區的外國人一概不得入境美國，美國人和美國永久居民除外。

歐洲機場陷混亂

消息一出，大西洋對岸的歐洲大陸陷入混亂。歐盟炮轟美國沒有事先諮詢封關決定的同時，很多身處歐洲的美國人紛紛預訂機票，擔心旅遊禁令導致大量航班取消而未能回國。美國人雅各布森（Brenden Jacobson）原本到法國度假三周，但因為禁令而決定買下盛惠3000美元的法國航空機票，從巴黎返回紐約，放棄餘下一周的假期。他說：「當我們今早聽到宣布，便決定去機場。這真的讓我感到焦慮。」

波蘭人Jan Pytalski是美國永久居民，最近返回家鄉度假。特朗普宣佈禁令後，Pytalski隨即收到遠在華盛頓特區妻子的電話，聽得出妻子感到非常害怕。由於航空公司網站繁忙，Pytalski未能更改回程機票，但擔心航班隨時取消，又不想讓妻子獨留在美國，只好再買一張新的機票。

法國巴黎的戴樂高機場3月12日擠滿旅客，部份人擔心美國的旅遊禁令會導致航班數目大減，於是趕到機場希望盡快啟程前往美國。（路透社）

航空旅遊業叫苦

雖然美國的禁令不適用於貨運，但對航空業而言已經是雪上加霜。部份航空公司的股價再下挫約15%，過去三周已經跌逾半。根據航空分析公司歐艾吉（OAG）的數據，美國單方面封關將在未來四周影響1.35萬班航班和400萬乘客。

美國全部國際航班中，前往神根區的航班佔11%，當中逾半來往德國、法國和荷蘭。英國和愛爾蘭並非神根公約國家，但由於近三分一跨大西洋航班途經英國，預料英國航空（British Airways）同樣會受影響。歐艾吉的數據指出，去年這個時候，倫敦希斯路機場前往美國的航班中，24%的乘客來自神根公約國家。

疫情引發的連鎖反應下，航空公司削弱航班，要求員工休假。連帶1,570萬人賴以為生的美國旅遊業也面臨挑戰。美國旅遊協會指，2019年3月有85萬歐洲旅客（不計英國），在美國的消費達34億美元。如今恐怕這筆龐大收益要瞬間蒸發。