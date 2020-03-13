【新冠肺炎】美專家評意韓封城　稱中國有能力實行

作為除中國以外2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發的重災區，意大利和韓國在應對病毒迅速擴散的過程中採取不同的應對方式引人關注。

截至3月12日，意大利新增2,651宗確診，累計15,113宗確診個案，死亡病例再多189宗，累計共1,016人不治。

據韓國中央防疫對策本部3月12日通報，截至當零時，韓國較前一天零時新增114例新冠肺炎確診病例，累計7,869個確逤病例，死亡病例累計67個。

韓國以大邱、慶北地區為中心爆發大規模集體感染事件，政府迅速展開防疫措施。圖為韓國大邱世界盃體育場內，醫療隊工作人員坐在地上休息。（新華社）

路透社3月12日報道指出，1月底韓國和意大利出現首例新冠肺炎確診病例，韓國以大邱和慶北地區為中心、意大利以北部地區為中心出現類似的病毒擴散趨勢，但兩國的應對方式截然不同，並且對於目前面臨病毒擴散期的其他國家來說具有很好的參考作用。

意大利初期曾進行廣泛的病毒檢測，但隨着時間的推移，政府將檢測範圍縮小至疑似感染病例，另一方面採取關閉發病區域的措施，並於3月9日宣布在全國實施封城禁令。

而韓國則採取全方位擴大病毒檢測的正面應對方式，政府利用手機和衛星技術已對超過22萬人進行病毒檢測，目前每天可進行2萬次病毒檢測。

流行病學專家表示，不能直接比較這些數字。但也有人說，這一截然不同的結果表明了一個重要的事實，即積極而持續的檢測是對抗病毒的有效手段。

美國智庫全球發展中心高級研究員康寧迪克（Jeremy Konyndyk）表示，廣泛的試驗能夠讓各國更好地了解疫情爆發的程度。當一個國家的測試能力有限時，當局必須採取更大膽的行動來限制人員流動。

康寧迪克稱，「我對封閉特定地區以限制人口流動的方式感到不適」，但他同時指出，「中國這樣做了，但中國能力這樣做，中國國民願意跟隨政府指令」。

儘量兩國應對方式並不完美，但這對像美國這樣在建立檢測系統方面存在問題的國家來說有借鑑作用。

到目前為止，美國、日本在檢測系統落後方面還未顯現出重大問題，德國雖然沒有經歷重大測試侷限，但總理默克爾（Angela Merkel）於3月11日警告稱，60%至70%在德國的人將會感染新冠病毒，因此唯一的選擇便是「遏制」。