【新冠肺炎】日本大阪有酒店推出「日本人專用樓層」惹爭議後取消

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2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球持續蔓延，旅客擔心感染也不敢旅行，日本大阪西成區一間商務酒店竟推出「日本人專用樓層套餐」，以此為賣點希望提高入住率，但也因此受到網民批評，酒店在3月9日已取消該做法。

來山商務酒店日前為了提高入住率，推出「日本人專用樓層」，但被指歧視外國人，酒店已於3月9日取消計劃。（商務酒店來山FB圖片）

共同社14日報道，來山商務酒店的社長山田英范表示，並非有意歧視外國人。他指，自2月上旬陸續接到有意入住的人查詢「有沒有從中國來的住客」，亦有人提出「希望遠離外國人住的房間」，員工為了提高急劇下降的酒店周轉率，而計劃「日本人專用樓層套餐」。

酒店限定一部分樓層只讓日本國籍的人士租住，可供預訂日期由3月1日至4月11日。截至3月8日，商務酒店來山在酒店預訂網站樂天旅遊和Jalan共收到38宗預約。

有網民批評酒店「乘機利用顧客的歧視（心理）」，有人要求酒店道歉並將計劃下架。不過亦有支持的人認為「也有客人因此感到安心，有什麼不對。」

來山商務酒店已決定取消計劃，山田英范說：「我們一直積極歡迎訪日外國人，這次也沒有拒絕接待外國人。若因套餐名稱讓部分人感到歧視性，我們對此致以歉意。」

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