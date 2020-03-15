伊拉克軍事基地再遭受火箭炮攻擊　三名美軍受傷

伊拉克巴格達以北一個軍事基地在3月11日遭受火箭炮襲擊，導致包括兩名美軍在內的3人喪生後，該基地在14日再遇到類似攻擊，有美國官員指，事件有三名美軍受傷。

伊拉克塔季軍事基地3月11日受到襲擊。圖為美軍2015年4月12日在基地訓練伊拉克軍隊（Getty）

事發於當地時間14日早上11時左右，位於巴格達以北的塔季（Taji）軍事基地遭到最少25枚107毫米火箭炮攻擊，部分擊中歐美聯軍的營地，其他則落在伊拉克防空設施範圍內。伊拉克部隊其後在巴格達北部附近發現7個發射平台，並有24枚火箭炮處於隨時發射狀態。

美國為首的聯軍發言人卡金斯（Myles Caggins）指，這次襲擊造成3名聯軍及兩名伊拉克士兵受傷，但他沒有透露該3名聯軍士兵的國籍。路透社引述一名華府官員指，三人都是美軍人員，惟沒提及他們的傷勢或美軍會如何回應。

塔季基地在11日遇襲後，美軍12日隨即對伊拉克一個親伊朗組織發動空襲，以回應遇襲事件。在華府官員指，空襲目標是針對獲伊朗支持的人民動員組織（Hashed al-Shaabi）在伊拉克境內的多個據點，鎖定後勤中心和無人機存放區，而親伊朗的組織「真主旅」（Kataeb Hezbollah）也是目標之一。