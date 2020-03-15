【新冠肺炎】中國以外新增9751人確診　非洲4國出現首宗病例

世衛（WHO）3月14日公布的最新數據顯示，2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在中國以外的確診病例達到61518宗，另外有多個非洲國家出現首宗確診個案。

意大利的新型肺炎疫情繼續嚴峻，確診個案超過2萬宗，當局因此下令封城，限制民眾活動。（AP）

世衛14日的最新報告顯示，在過去24小時內，有13個新的國家和地區錄得新型肺炎病例，截至歐洲中部時間14日上午10時，中國境外的確診病例較前一日增加9751宗，達到61518宗。中國以外的死亡個案比前一日增加424宗，達到2199宗。

疫情除了在歐洲蔓延外，非洲多個亦開始錄得首宗確診個案，毛里塔尼亞（Mauritania）、盧旺達（Rwanda）、塞舌爾（Seychelles ）、中非共和國（Central African Republic）14日分別證實當地出現首宗病例，令疫情擴散至23個非洲國家。

盧旺達、塞內加爾（Senegal）、馬達加斯加（Madagascar）、毛里求斯（Mauritius）、摩洛哥（Morocco）及肯尼亞（Kenya）宣布採取更嚴厲抗疫措施，包括禁止公眾聚會、暫停空中交通、停課等。