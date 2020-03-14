【新冠肺炎】英國政府顧問談「群體免疫」助長遠抗疫　惹民眾質疑

2019冠狀病毒病（COVID-19）在全球多國蔓延，英國累計確診病例798宗、11人死亡。當地質疑政府抗疫措施不夠力，未如其他國家停課、禁止集會，英國首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）3月13日接受訪問時辯護稱，目前政府要求有輕微病徵者自行隔離，其實已是相當大的措施。瓦蘭斯又提及「群體免疫」策略，即如果社會長遠有一定人數感染病毒，病情輕微而又產生抗體的話，未來將能夠「保護」全社會，但對於多少人有抗體才能達成「群體免疫」，他稱相信要達到6成人口，因此引來熱議。

疫情衝擊全球，圖為防疫人員向醫護人員噴灑消毒劑（AP）

瓦蘭斯3月13日先在英國廣播公司（BBC）的電台訪問時稱，政府希望可以避免疫情出現短時間的高峰，盡量把數字壓低及拖長時間，另一方面，由於大部分患者病情較輕，政府長遠希望可以建立某程度的「群體免疫」，更多人有抗體，有助抗疫，同時政府要保護老人等高風險群體。

Sir Patrick Vallance, the govt chief scientific adviser, says the thinking behind current approach to #coronavirus is to try and "reduce the peak" and to build up a "degree of herd immunity so that more people are immune to the disease". #R4Today



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政府顧問：集體隔離可壓制病毒但會復發

瓦蘭斯之後再接受天空新聞電視台時解釋，假如政府全面封城，比如集體隔離4個月或更長的時間，他相信可以壓制新型病毒散播，但只是短期，一旦隔離措施取消之後，疫情又會捲土重來，到時要避免疫情在冬天復發再現高峰。他稱「我們希望壓制它，但不是完全除去，因為根本做不到。」

他再談到群體免疫時稱，若有足夠的英國民眾感染而患上輕症，開始有免疫力，這樣將可幫助到全國的人。

🔻瓦蘭斯的受訪片段🔻

但主持問到「全英國要有多少比例的人感染，才能達到群體免疫的效果？」瓦蘭斯回答稱，大概要有60%人感染才能達到。他重申病毒可能每年都會出現，變成季節型疾病，故此到最後整個社會最終產生對這個病毒的免疫力，是長遠控制疫情的重要一環。

瓦蘭斯此番發言在英國引起不少議論，有人批評政府太倚重民眾自行隔離，抗疫力度不足，《衛報》則刊文指，在「群體免疫」達成之前，相信高風險族群已面對更大的危險，包括老人與長期病患者。