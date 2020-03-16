中國將發射最後一顆北斗衛星　俄專家：中方有望佔領衛星導航市場

在中國按計劃向地球同步軌道發射北斗導航系統第54顆衛星後，俄羅斯宇宙太空研究專家、《航空全景》雜誌總編菲里丙科夫（Sergei Filipikov）3月15日指出，中國準備佔領世界衛星導航市場。

據俄羅斯衛星通訊社3月15日引述菲里丙科夫稱，可以期待2020年5月，中國將發射北斗導航系統最後一顆衛星。按照新華社的說法，衛星集群組網即將完成，將為世界各個角落提供可靠的導航服務。

菲里丙科夫認為，中國專家想實現的目標是，定位系統衛星服務期限不少於7年，最好能服務約10年時間。所有這些將取決於衛星電子保護系統防範電離輻射和電磁影響的能力和可靠性。如果中國工程師能夠做到這點，將無需再向軌道發射備用衛星，並將那些工作狀態不佳的衛星納入儲備中。如北斗能夠完成這些任務，那麼大約在2040年前，可成為GPS的全面競爭對手。

2019年12月16日，中國在西昌衛星發射中心「一箭雙星」再次成功發射兩顆「北斗星」，完成北斗三號全球系統核心星座部署。至此，北斗三號全球系統24顆中圓地球軌道衛星全部成功發射。（新華社）

菲里丙科夫稱，「中國目前正在從事夏季太空測試，並完善系統。下一階段，將把軟件輸入華為生產的產品當中。大約20年後，GPS的領先地位將不復存在。從而展開真正意義的競爭。毫無疑問，中國將成為世界的領頭羊，並努力將美國人從其GPS中擠壓出去，在世界所有國家銷售自己的產品。遠東、中東地區、東非也許整個非洲都將需要中國導航系統提供的服務。」

美國《太空新聞》出版物在評價中國將第54顆衛星送入軌道一事給出的預測是，北斗系統也許能夠解決「中國軍方早前對美國GPS的依賴」。但菲里丙科夫強調，中國軍事系統從未依賴過GPS，核制導導彈並不使用美國系統，僅有巡航導彈使用。在民航領域，北斗肯定能將GPS排擠出去。

菲里丙科夫說：「如果一切按計劃進行，那麼中國民航很快將使用自己的定位系統。這套系統要比美國的更為精確，因美國系統儘管是全球的，但在一些地方會出現大誤差。也就是說，在這一領域，美國人正面臨新的競爭對手。」

中國2020年年初宣布，準備實施大約40次衛星發射。其中包括星際、月球和其它太空使命衛星。目前還不清楚，2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）爆發和所採取的抗疫措施，對這些計劃將產生怎樣的影響。