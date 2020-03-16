【新冠肺炎】新加坡高官批評英國與瑞士：它們已放棄嘗試

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）正在歐洲快速蔓延，各國政府如何應對備受關注，英國方面提出的「群體免疫」抗疫策略被認為是消極策略，因此招致不少批評。對此，新加坡跨部門抗疫工作小組負責人、國家發展部長兼財政部第二部長黃循財3月15日亦批評英國以及瑞士，稱其已放棄嘗試，疫情很可能會迎來暴發。

《聯合早報》3月15日報道，黃循財當天在新聞發布會上宣布，將進一步擴大入境管制措施。從3月16日23時59分開始，所有短期到訪新加坡的東盟公民，在啟程之前，都需獲得該國衞生部批准。另外，所有過去14天內到過東盟國家、日本、瑞士和英國的來訪者，入境後也須自我隔離14天。

新加坡正在收緊對入境者的管控。（Getty）

黃循財在記者會上解釋將英國和瑞士列入名單的原因——這兩國實際上沒有做足抵抗新冠疫情的努力，而未來數週兩國的病例可能激增。「我們對英國、瑞士和日本最大的顧慮，並不只在他們上報的人數，英國的確診病例數確實是在飛速上漲，但數字不是關鍵，關鍵在於這些國家已經放棄嘗試，放棄任何能夠阻止病毒蔓延的政策。他們對外就是這麼承認的，尤其是英國和瑞士。」

對於英國的「群體免疫」策略，他說：「至少英國已經公開承認，他們認為遏制病毒蔓延已毫無意義了，他們現階段只能做到儘量拖延。因此如果不採取任何遏制病毒的措施，我們預計這些國家的確診病例數將會急劇上升，尤其是在接下來的幾天或幾周內。」

英國國內的恐慌情緒在隨疫情的蔓延加劇，政府的消極更讓民眾擔憂。（新華社）

3月12日，英國首相約翰遜（Boris Johnson）召開眼鏡蛇緊急計劃委員會會議，他強調英國將進入抗疫「延緩」階段。進入「延緩」階段後的一項新政策是「不再給輕症病人檢測」。