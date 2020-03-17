【新冠肺炎】美國擬購入德國疫苗獨家擁有權　歐盟出資擴大研究

有報道指，華府有意出高價吸引德國「痊癒」疫苗公司（CureVac）到美國研發2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的疫苗，柏林出手阻止。歐盟3月16日宣布將會向公司提供最多800萬歐元的支援，擴大研究和生產規模。

歐盟3月16日宣布向「痊癒」疫苗公司提供最多800萬歐元的支援，擴大研究和生產規模。（美聯社）

德國《星期日世界報》（Welt am Sonntag）報道，美國總統特朗普（Donald Trump）提出以約10億美元換取獨家使用疫苗，讓科學家的成果只屬美國。據指，德國政府還價挽留公司。路透社引述德國政府知情人士報道，華府研究如何取得「痊癒」的疫苗。

報道提到，「德國政府有意確保疫苗和應對新冠病毒的有效物質於德國和歐洲研發」，德國衞生部發言人承認有關說法，並指政府因此與「痊癒」緊密交流。美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）否認報道。公司也指未收到來自華府的提議。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布「痊癒」正在研發新冠病毒疫苗，並指公司來自歐洲，「但疫苗將惠及所有人，在歐洲和歐洲以外」。歐盟向公司提供最多800萬歐元的支援，在歐洲擴大研究和生產規模。