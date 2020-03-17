【新冠肺炎】抗疫戰場已逐漸從亞洲轉移至歐洲

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球蔓延，意大利、西班牙、法國先後宣布全城封鎖，限制國民行動以阻止病情擴大。事實到了今天，全球在對抗新冠病毒的戰場已逐漸從亞洲轉移至歐洲，一場新的戰疫已經開始。

經過一個月的封鎖後，中國各地生產陸續復工，員工上班期間也要接受消毒清潔。（Reuters）

從數字上看，疫情的轉移十分明顯：中國仍然是累積感染及人數最高的國家，但新增病例已大幅下降；疫情爆發嚴重的韓國與日本亦出現緩和跡象。至3月16日，中國內地新增21宗感染個案，20宗屬輸入個案；韓國新增84宗感染個案，連續三天維持兩位數；日本16日新增病例17宗。

然而意大利、法國、西班牙、德國的卻以每天過千宗新確診病例數字快速上升，西班牙累積感染人數已達9942人，超越了韓國。新冠肺炎的抗疫戰場，已逐漸從亞洲轉移至歐洲。

歐洲各國宣布措施應對

這不得不迫使歐洲採取更積極的手段應對疫情，繼意大利後，西班牙、法國亦宣布全城封鎖的措施，禁止國民前往其他城市，停課並強制關閉大部分商戶，同時要求民眾避免外出，阻止疫情擴散。

隔離及停止社交接觸，被視為是阻止散播病毒的一個有效方法。政府強制的封鎖措施相信可對疫情控制起積極作用，但需要一段時間才能見效。武漢在1月末實施封城，並限制境內民眾前往其他城市，感染數字持續增加至2月中，才開始下降。

意大利成為歐洲疫情的重災區，當局決定實施全國封城，圖阻止疫情進一步擴散。（Reuters）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱國家進入了戰爭狀態，稱呼病毒是看不見的敵人。政府將動用軍隊建設野外臨時醫院，並協助運送病人，紓緩醫療設施不足。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）在16日發表電視講話，呼籲民眾共同認對疫情。這是荷蘭總理自1973年後首次在電視發表全國講話。荷蘭宣布全國停課，餐館及酒吧停止營業。

瑞士宣布全國進入緊急狀態，總統索馬魯加（Simonetta Sommaruga）表示會對邊境實施管制，限制出入意大利、德國、法國及奧地利邊境。同時要求所有餐館、酒吧、娛樂設施及非售賣食物的商舖全部關閉。

遲來的英國亦作出強烈呼籲，要求國民避免不必要的外出及停止聚會。首相約翰遜（Boris Johnson）承認疫情嚴峻，必須採取更積極的手段應對。