【新冠肺炎】福布斯評論：香港汲取沙士慘痛教訓　今次成功防疫

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球蔓延，歐美等國爆發嚴重疫情後，多間西方媒體都刊出文章，講述香港在疫情期間的抗疫表現，可讓西方參考。繼《華盛頓郵報》、美國有線新聞網絡（CNN）後，《福布斯》（Forbes）3月17日刊出評論指，香港和新加坡在遏止疫情傳播方面取得很大程度的成功，裏面並提到香港是從嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，俗稱「沙士」）疫情中汲取很多教訓。

新冠肺炎：《福布斯》評論指出，香港在「沙士」中汲取很多教訓。圖為香港街景（AP）

2003年的「沙士」疫情襲港，導致299人失去生命。這篇由英國企業家、網站Holiday Swap創辦人阿斯奎恩（James Asquith）所撰寫的文章指出，香港在這次經歷中汲取很多教訓，意識到呼吸系統病毒的迅速蔓延，所以數十年來都採取明智的行動來避免病毒傳播。

文章表示，目前在世界各地目前建議的防疫措施，例如避免聚會、勤洗手、打噴嚏遮住口鼻及隔離等，都是港人已是司空見慣。

評論指出，香港早在確認當地首宗確診病例前，已確認病毒的危險性，並在1月23日發現首宗確診個案後，採用明智策略遏制疫情爆發，例如停課及鼓勵公民社會疏離。

評論又提到，世界衛生組織（WHO）曾稱，沒理由對中國限制旅行貿易，但香港及新加坡都沒有聽從世衛建議，並向中國旅客實施旅行限制。

評論讚揚，香港與新加坡一開始就採取了迅速，早期和明智的措施，以確保無需施加更大範圍的強制封鎖，令民眾很大程度上可以繼續日常生活。

在《福布斯》刊出文章前，《華盛頓郵報》已曾有文章引述專家稱，香港的防疫意識值得美國借鑑，美國有線新聞網絡（CNN）的文章則認為，若華盛頓政府能一早仿效香港及新加坡的防疫措施，那麼美國可能會比今天安全得多。