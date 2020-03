【新冠肺炎】CNN評論文章：若一早效仿香港新加坡　美國會更安全

2019冠狀病毒病(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情肆虐全球,歐美多國相繼採取不同措施應對。美國有線新聞網絡(CNN)3月13日刊登的評論直指,若華府能一早仿效香港及新加坡的防疫措施,那麼美國可能會比今天安全得多。文章指出,積極與及時的干預措施,是擊敗病毒的關鍵。

新冠肺炎:美國有線新聞網絡評論指出,若華府能一早仿效香港及新加坡的防疫措施,美國可能會比今天安全得多。圖為本港市面情況。(AP)

全球事務分析師、歐洲安全暨合作組織(Organization for Security and Co-operation in Europe)前發言人博修爾丘(Michael Bociurkiw)在文章指出,香港與中國雖有多個關口連接,每年更接待數百萬中國旅客,但確診人數卻能保持在200人以內。

評論提到港府的幾項措施,當中包括停課、強而有力的檢測、為患者提供隔離設施,以及監控在家中隔離患者。

評論又認為,新加坡在1月限制人從中國入境人士,並採取廣泛追踪及嚴格隔離,成功避免大規模爆發,又讚揚新加坡政府與私營部門及社區組織緊密合作。

博修爾丘補充,香港與新加坡的人口相對較少,如此針對性及進取政策在美國及意大利等西方國家是不可能,特別是當人們對政府不信任,並且重視個人自由之時。