【新冠肺炎】CNN評論文章：若一早效仿香港新加坡　美國會更安全

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐全球，歐美多國相繼採取不同措施應對。美國有線新聞網絡（CNN）3月13日刊登的評論直指，若華府能一早仿效香港及新加坡的防疫措施，那麼美國可能會比今天安全得多。文章指出，積極與及時的干預措施，是擊敗病毒的關鍵。

新冠肺炎：美國有線新聞網絡評論指出，若華府能一早仿效香港及新加坡的防疫措施，美國可能會比今天安全得多。圖為本港市面情況。（AP）

全球事務分析師、歐洲安全暨合作組織（Organization for Security and Co-operation in Europe）前發言人博修爾丘（Michael Bociurkiw）在文章指出，香港與中國雖有多個關口連接，每年更接待數百萬中國旅客，但確診人數卻能保持在200人以內。

評論提到港府的幾項措施，當中包括停課、強而有力的檢測、為患者提供隔離設施，以及監控在家中隔離患者。

評論又認為，新加坡在1月限制人從中國入境人士，並採取廣泛追踪及嚴格隔離，成功避免大規模爆發，又讚揚新加坡政府與私營部門及社區組織緊密合作。

博修爾丘補充，香港與新加坡的人口相對較少，如此針對性及進取政策在美國及意大利等西方國家是不可能，特別是當人們對政府不信任，並且重視個人自由之時。