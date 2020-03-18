【新冠肺炎】印度或成疫情下個「爆發點」　人口稠密抗疫難

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在歐美蔓延，疫情開始回流亞洲。印度醫學研究理事會病毒學高級研究中心前負責人約翰（T. Jacob John）3月17日警告，未來印度新冠肺炎確診病例在4月15日前「可能增長10倍」。

彭博社3月17日報道，約翰指出，印度目前確診病例數量增長較為緩慢，但4月15日前確診數字「可能增長10倍」。對於人口密度高且醫療衛生基礎設施相對落後的印度來說，廣泛檢測和保持社交距離等措施可能未必可行。印度有可能成為疫情的下一個「爆發點」。

3月13日，印度民眾在新德里一座清真寺外戴着口罩祈禱，預防新冠肺炎。（Reuters）

《印度斯坦時報》17日稱，印度目前共有137例確診病例，專家認為，檢測水平不足可能是造成印度病例總數相對較少的原因之一。截至目前，印度境內發現確診病例最多的邦是馬哈拉施特拉邦（Maharashtra），為金融中心孟買和印度證券交易中心所在地。

印度衛生部長托普（Rajesh Tope）接受媒體採訪時警告，馬哈拉施特拉邦現處於「疫情發展的第二階段」，但如果不能採取有效措施阻斷或減少疫情傳播，「我們很可能會進入第三階段，意味感染數目激增」。專家將疫情在社區範圍內傳播定義為「第三階段」。

印度人口密度高是阻斷疫情蔓延的重要挑戰之一。印度每平方公里平均人口密度約420人，而同樣單位面積的中國人口密度僅為148人。此外，印度城市充斥貧民窟和低收入者的群居房。

美國哈佛大學陳曾熙公共衛生學院客座教授雷迪（Srinath Reddy）認為，印度的人口是更為嚴重的問題，保持社交距離的措施「對城市中產階級比較有效」，但對印度而言未必適合。

印度衛生部16日表示，已經通過追蹤確診病例密切接觸者的方式發現5,200多個潛在感染者。印度醫學研究理事會表示，已經從德國訂購100萬人份檢測試劑盒， 提高全國實驗室對病毒檢測的水平，做好打「持久戰」的準備。