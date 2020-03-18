【新冠肺炎】德國研究所：疫情或需兩年才能結束　全球七成人感染

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）繼續在全球蔓延。德國羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）所長威勒（Lothar Wieler）3月17日估計，疫情有機會需時兩年才能結束，取決於疫苗研發的速度。

威勒表示，估計最終全球約60%至70%的人口將被感染、康復並獲得免疫，但不太可能判斷這將以多快的速度發生。他指，疫情大流行可能需要兩年左右的時間才能結束，取決於研發和接種疫苗所需的時間。他說，「我們還不知道最終的死亡率會是多少。」

德國總理默克爾（Angela Merkel）3月16日宣布採取進一步的保持社交距離措施，並呼籲市民避免對食物和現金短缺感到恐慌。威勒認為，如果德國未有採取嚴格防疫措施，或出現數百萬宗確診個案。他表示，研究所已經將德國的風險水平提升至「高」。

3月16日，意大利佈雷西亞醫院，醫護人員正在救治新型冠狀病毒患者。（AP）

美歐多國「火速封關」

隨着疫情在歐洲和北美地區全面升級，愈來愈多國家火速關閉邊境。美國11日宣布禁止神根區旅客入境，後來擴大至英國和愛爾蘭，加拿大16日宣布禁止非公民和非永久居民入境，德國、法國、波蘭、捷克、丹麥等國家先後關閉全部或部分邊境。

歐盟17日史無前例宣布關閉邊境30日。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）指，歐盟27個成員國同意「封關」，暫時禁止外來人士踏足當地。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則認為，這是一場抵抗病毒的戰爭，因此歐盟要盡一切能力保護民眾及經濟，所以會採取任何措施，並會隨情況變化毫不猶疑地作出更多行動。