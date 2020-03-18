【新冠肺炎・美國】50州均告失守　國務院出現病例

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在美國發展迅速，美國已有6,362宗確診病例，死亡病例突破百宗，達到108個。

美國約翰斯霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的實時統計數據顯示，截至3月18日早上9時30分，美國新冠肺炎確診病例累計6,362宗，死亡病例累計108個，治癒個案17宗。

隨着西維珍尼亞州（West Virginia）州長賈斯蒂斯（Jim Justice）17日當天表示，該州東部確診1宗新冠肺炎個案，這意味美國50個州以及首都華盛頓特區都出現了病例。伊利諾伊州（Illinois）17日首次出現死亡個案。

美國多個政府機構也出現確診病例。3月17日下午，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，目前國務院內已經出現多宗檢測結果為陽性的新冠肺炎感染病例。

蓬佩奧沒有給出具體數字，但稱「一隻手可以數得過來」。目前，美國國務院已按照相關要求對感染人員進行了處理，並不會因此而耽誤國務院職能履行。

美國疾病預防及控制中心（CDC）3月16日也曾發表聲明稱，該中心的一名員工確診感染新冠肺炎，這是美國疾控中心首宗確診病例，目前這名確診員工狀態良好。這名員工並未參與新冠病毒的相關工作，他發現自身症狀後就採取了適當防護措施，並居家隔離。

美國國防部目前已經出現37宗新冠肺炎確診病例。美國國防部16日宣布，受新冠肺炎疫情影響，國防部長埃斯珀（Mark Esper）和副部長諾奎斯特（David Norquist）即日起將被隔離，與其他人只通過視像電話溝通。

美國總統特朗普（Donald Trump）3月16日發布最新抗疫指引，要求國民避免不必要外遊，以及避免到酒吧、餐廳和美食廣場或參加超過10個人的聚會；在可行的情況下，兒童應該留在家中學習。