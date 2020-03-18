美國阻止印尼與中國軍事交易　俄媒：這是在羞辱雅加達

美國被指正在阻止印尼與中國一項軍事交易，俄羅斯科學院東方研究所專家德魯戈夫（Alexei Drugov）3月17日就此事評論，直言美國是在羞辱印尼。

綜合媒體3月18日報道，來自美國匿名外交人士的消息顯示，受到美國威脅制裁的印尼被迫放棄購買中國巡邏艇和11架俄羅斯SU-35戰鬥機。與中國的交易額估計約為2億美元，與俄羅的合同估計約為12億美元。

印尼國防部長普拉博沃（Prabowo Subianto）2019年12月訪問中國時同意購買中國巡邏艇，承諾印尼優先發展與中國的關係，並向北京保證，希望在國防和安全等各個領域加強雙邊夥伴關係。

俄羅斯衛星通訊社3月17日稱，既然如此，美國現在要求印尼放棄就購買中國船隻進行的談判，否則將受到制裁，這無異於在讓印尼受到「民族屈辱」。

而在俄羅斯科學院東方研究所專家德魯戈夫看來，如此對待印尼非常危險。「印尼現在處境非常困難。當然印尼政府的確不願受到美國的任何制裁。但美國人在印尼人的心理製造了一個「彈藥庫」，總有一天一定會被引爆。顯然美國對印尼領導人和公眾的政治心理缺乏了解。印尼將自己定位為20個主要大國之一——將來，無論從人口還是經濟潛力方面看，它都要成為世界大國之一。因此，當美國強加於印尼任何自己的決定或阻止其行動時，它製造了一個對自己來說非常危險的先例。」

德魯戈夫指出，美國對印尼的施壓仍在繼續，但印尼未必能放棄在軍事技術領域與中國達成的協議。

中國學者認為，美國政策的目的就是在中國和印尼之間製造分歧。「從目前南海地區的局勢來看，中國與周邊國家的關係相對穩定，那麼美國可能是希望通過這種方式來挑撥中國周邊國家與中國的關係，包括印尼在內。美國長期以來頻繁插手南海地區的事務，製造了很多麻煩。我想類似的情況既不是第一次出現，也一定不會是最後一次。總的來看，美國的行為主要是與南海問題和局勢相關。」