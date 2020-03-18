【新冠肺炎】美國疫情影響成現實　特朗普態度180度轉變

隨着2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情在全球各國蔓延，美國病例不斷上升，總統特朗普（Donald Trump）的取態也大有轉變。他3月16日在白宮召開記者會，表示美國將採取任何必要措施阻止疫情擴散，又承認目前形勢「很糟糕」，預料疫情最壞情會維持到8月。這與兩星期前的特朗普截然不同，特朗普的態度180度轉變。

美國多個媒體評論，特朗普對新冠肺炎在美國的態度變得認真起來。（Reuters）

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）3月17日表示，政府將注入1萬億美元刺激經濟，並向國民寄出支票，協助民眾渡過難關。連同早前宣布的全國進入緊急狀態，擴展檢測機制等，美國積極開展抗疫工作。

多個美國媒體均表示，特朗普的態度改變了。在兩星期多前，特朗普仍然強調新型肺炎對美國國民的風險很低，呼籲民眾無須過分擔憂。

為何特朗普改變態度？

特朗普的態度轉變，相信是受到多個消息影響所至。股市的連日大跌，反映投資者對疫情的強烈憂慮；感染數字有增無減，醫學數據說明疫情可以影響過百萬美國人；歐洲疫情大規模爆發，說明西方世界並不見得會較亞洲來得有「抵抗力」。

在疫情下，三藩市日常熙來攘往聯合廣場變得空空如也。（Reuters）

多間美媒報道引述消息指出，姆努欽在與共和黨的一個會議中，曾表示美國的失業率可能因疫情而突破20%。財政部發言人澄清這僅是由數據模型所得，但多少反映了美國政府對情況的最壞打算。

七大工業國集團（G7）在16日召開視像會議，發表共同聲明認定新冠肺炎會帶來全球健康及經濟危機。美國有線電視新聞網（CNN）引述與會消息人士表示，特朗普在會議中耐心地聽取其他領導人發言，令人意外。

特朗普3月17日亦致電餐飲業了解疫情下的行業情況，炸雞連鎖餐廳Raising Cane's總裁格雷夫斯（Todd Graves）形容特朗普的來電「能聽出他對情況很擔心」，又稱「他的語調十分好」。