【中美角力】北京驅逐美國三大報駐華記者　蓬佩奧表遺憾

中國與美國在媒體問題上的角力升級。中國外交部3月17日宣布要求五家美媒申報人員和財產，並驅逐三家美媒的駐華美籍記者，以反擊美國此前對中國官媒駐美機構列為「外國使團」等措施。對此，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3月17日表態稱，希望中方重新考慮。

蓬佩奧3月17日在美國國務院的記者會上表示對中國的決定表示遺憾，希望北京能夠重新考慮該決定。

蓬佩奧（左）稱對中國的決定表示遺憾（Reuters）

對於中國指稱新措施是因美國做法而被迫進行的反制，蓬佩奧認為，雙方的做法無法相提並論。他表示，駐美的中國媒體不是獨立自由的新聞機構。他稱「你們在場的所有人可以儘管提問，我都會給出答案。但我們都知道，中國不存在這種自由。」

蓬佩奧又指責中國稱「儘管中國會告訴你他們想要更多的消息，讓人們更多了解中國。可是他們繼續採取你們今天看到的這種行動，他們不讓世界掌握了解發生在他們國家的真實情況的能力。」

他說「對於中國的決定，我表示遺憾，這會進一步阻止世界開展自由新聞業務的能力。坦率地說，這種自由新聞真的是對中國人民有好處，真的是對中國人民有好處，在全球面臨挑戰嚴峻的時刻，更多的信息、更多的透明度將會拯救生命。希望北京能重新考慮。」

蓬佩奧沒有說美方會採取什麼新措施，但強調「這是不幸的。我們剛剛看到這個消息。我希望他們將重新考慮。」

對於北京的決定，《紐約時報》執行編輯巴奎（Dean Baquet）發表聲明予以譴責，稱此舉「在世界需要關於冠狀病毒大流行的可信信息能自由、公開流通的時候，這樣做尤其不負責任」。《華爾街日報》總編輯默里（Matt Murray）和《華盛頓郵報》的執行編輯巴倫（Martin Baron）也譴責中國的決定。