北京驅逐美國三大報社記者　美國政府及涉事報章回擊

中美之間的媒體戰升級，中國3月18日凌晨宣布進一步驅逐美國媒體記者，美國政府和媒體均發聲抨擊北京的驅逐令。

美國國家安全保障會議（NSC）3月17日在社交網絡Twitter上回擊說：「中國共產黨決定將（美媒）記者從中國和香港驅逐出去，這是剝奪中國人民和世界獲取中國真實信息的渠道的又一步。」

NSC還呼籲中國領導人將工作重點從驅逐記者和散佈假消息，轉為與所有國家一起阻止武漢新型冠狀病毒的傳播。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3月17日也在記者會上回應說，希望中國重新考慮。

此外，被驅逐記者的美國三大報也發聲批評北京。《華爾街日報》總編默里（Matt Murray）在Twitter上回應說，中國的舉動是對新聞自由前所未有的攻擊，該報反對政府干預世界上任何地方的新聞自由。

《華盛頓郵報》的執行主編巴倫（Marty Baron）也發表聲明說，中國政府的決定尤其令人遺憾，因為它是在一場前所未有的全球危機的背景下做出的，現在有關國際社會對新冠肺炎反應明確而可靠的信息是至關重要的。中國現在尋求的是嚴格限制這類信息的流動，這會使情況更加惡化。

《紐約時報》的執行主編巴奎（Dean Baquet）也譴責中國的舉措。他說，該報記者從1850年代就開始在中國工作。兩國快速解決糾紛，允許新聞工作者向公眾提供信息，這至關重要。世界各地人民的健康和安全取決於對其兩個最大經濟體的公正報道。