【新冠肺炎】英國3月20日起全面停課　公開試全部取消

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，英國政府3月18日宣佈，決定周五（20日）起全面停課，直到另行通告為止。

英國首相約翰遜3月18日宣布全國停課。（Reuters）

教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）表示，大部分學校將於周五起停課，只有部分會開放予醫護人員等的子女。首相約翰遜（Boris Johnson）則表示政府必須停課來壓制疫情爆發，而原定在5至6月舉行的普通中學教育文憑考試（GCSE）及高考（A-Level）亦會暫停。

蘇格蘭（Scotland）及威爾斯（Wales）地方政府已於周三較早前宣佈，決定周五起全面停課。蘇格蘭首席大臣施雅晴（Nicola Sturgeon）表示，不排除在本學期結束前都不能復課，又指停課是必要措施，因為學校已失去太多員工，無法繼續正常運作。

威爾斯教育大臣威廉斯（Kirsty Williams）稱，威爾斯境內的學校將提前4月中的復活節假期，並改作防疫用途，最遲會在周五前關閉。截至周三，英國累計2626宗確診個案，死亡人數71人。

另外，蘇格蘭政府原定推動在2020年內再次舉行獨立公投，但受到疫情影響，愛丁堡方面18日去信倫敦政府，稱會暫停有關工作。

（綜合報道）