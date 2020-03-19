【新冠肺炎】歐洲疫情嚴峻　德法累計個案增至近萬宗

歐洲2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情迅速擴散，截至3月18日，法國、德國、意大利等國每日確診人數均不斷遞增。

法國公共衛生局18日晚上公布，當地新增89人死亡，總數上升至264人，增幅接近51%。全國確診個案由17日的7,730宗增至9,134宗，在過去24小時內上升了18%。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）16日發表電視講話，頒布抗疫措施，要求市民待在家中，並徵召軍人協助移送患者。馬克龍形容，法國處於「戰爭狀態」。

德國迄今則累計確診9,367宗病例，死亡病例27個。人口稠密的北萊茵—威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）、巴伐利亞州（Bavaria）和巴登—符滕堡州（Baden-Wuerttemberg）為重災區。

德國總理默克爾（Angela Merkel）18日發表電視講話，呼籲市民合力抗疫，遵守保持社交距離的規定，阻止新冠肺炎傳播。她形容，疫情是德國自第二次世界大戰以來的最大挑戰。

意大利是歐洲重災區，當地民防局（Civil Protection Agency）18日公布新增475宗新冠肺炎死亡個案，為2月21日爆發疫情以來單日新高。

意大利18日新增475宗死亡個案，增加19%，累計有2,978宗。同日新增4,207宗確診個案，增加13.35%，累計有35,713宗。累計有4,025人已經出院，目前有2,257人於深切治療部留醫。

至於西班牙的確診病例已突破1萬宗，截至18日，累計確診個案由11,178宗，急升至13,716宗，死亡人數則由491人增至558人。