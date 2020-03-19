【新冠肺炎】意大利新增475宗死亡個案　創單日新高

意大利民防局（Civil Protection Agency）3月18日公布新增475宗2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）死亡個案，為2月21日爆發疫情以來單日新高。全國確診個案增加4,207宗。

意大利雖然已經封城，但容許市民每日單獨外出運動。3月18日，有人在羅馬特韋雷河附近慢跑。（路透社）

意大利新增475宗死亡個案，增加19%，累計有2,978宗。同日新增4,207宗確診個案，增加13.35%，累計有35,713宗。累計有4,025人已經出院，目前有2,257人於深切治療部留醫。

由於療養院的死者未有接受病毒測試，未有將死因列為新冠肺炎，估計疫情實際死亡人數比起官方公布的數字更高。在嚴峻的疫情下，倫巴第區（Lombardy）首長豐塔納（Attilio Fontana）呼籲過去兩年退休的醫護再次披甲上陣，攜手抗疫。

意大利是歐洲疫情的重災區，也是歐洲最早採取封城措施的國家。不過由於疫情仍未受控，政府考慮全面禁止戶外活動。現時的封城措施禁止市民非必要的外出，但如有需要容許每日單獨外出運動。為了執行禁令，警察過去一周截查逾百萬人，近4.3萬人違反規定。