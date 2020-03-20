伊朗悲慘迎新年　官員：平均每小時50人染疫　每10分鐘1人病逝

3月20日，伊朗迎來波斯新年（Nowruz），但此時正值伊朗飽受2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情打擊的時期，全國愁雲慘霧，伊朗衛生部官員表示，目前疫情非常嚴峻，平均每小時就有50人感染，每10分鐘就有1人因新型肺炎病逝。

什麼是波斯新年？

波斯新年的意思是迎接春天的到來，通常在每年3月19日至3月21日開始，慶祝活動為期2周，估計全球有逾3億人慶祝這個節日，包括在伊朗和阿富汗，又包括在土耳其與敘利亞等地的庫爾德族人等。

在疫情期間迎接新年

按照習俗，伊朗人喜歡在新年與親友聚會，或者全家外出郊遊，很多人等了一年就為了全家一起去宗教聖城馬什哈德朝覲許願。但在這次新型肺炎疫情下，讓大多數人無心過年，街上也有不少商店關門，沒有營業。

民眾出遊恐加劇疫情

但在另一方面，仍有不少民眾開車去度假，當局擔心此會導致伊朗疫情繼續擴散。伊朗政府告誡當地民眾，新年出行探親訪友，可能會把疾病帶回家，甚至引來死亡個案，因為伊朗的小城市及鄉鎮醫療資源有限，太多民眾出行很有可能會導致醫療資源緊缺。伊朗政府和國家電視台一連數天呼籲民眾不要外出旅行，但伊朗首都德黑蘭通往外地的高速公路仍然擁堵，很多民眾堅持出行。

圖為3月19日在德黑蘭的塔季里什市場，不少民眾出門都戴上口罩（路透社）

伊朗衛生部發言人賈汗普爾（Kianoush Jahanpour）表示，現在伊朗疫情非常嚴峻，醫療物資也很缺乏，部分民眾不合作，導致伊朗平均每小時就有50人感染病毒，每10分鐘就有一名伊朗人死於此疾病。

賈汗普爾呼籲民眾要遵守衛生部的建議，儘量避免外出。此外，伊朗部分省份開始通過打電話詢問民眾的健康狀況，如果有疑似患者，會把他們隔離治療。

根據伊朗衛生部3月19日的數據，伊朗過去24小時內新增1046例新冠肺炎確診病例，累計確診病例已達18407例，新增死亡病例149例，總死亡人數升至1284人。

3月18日，在伊朗德黑蘭的一家醫院，一名醫生正在治療一名感染新型肺炎的患者（AP）

外長：美國對伊朗的殘酷制裁昭然若揭

伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）3月18日在Twitter上發表新年致辭，稱新冠病毒已經讓美國對伊朗的殘酷制裁昭然若揭，呼籲國際社會支持伊朗抗擊疫情，解除美國對伊朗的不公正制裁。

美國財政部3月19日宣布制裁與伊朗國家石油公司有關的5家公司。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）之前提出，任何國家因人道考慮向伊朗政府提供抗疫幫助時，都應該尋求該國釋放在伊朗遭拘留的外國公民。