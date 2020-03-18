【新冠肺炎・疫情】全球累計確診病例破20萬宗　伊朗再增147人死

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，韓國、伊朗、意大利、美國等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。截至3月18日，全球累計確診病例已經突破20萬宗。 本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

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伊朗：累計死亡人數破千人

伊朗衞生部3月18日公布，當地過去一天新增147宗死亡個案，令累計病逝人數突破1000人，升至1135人。該國又新增1192宗確診個案，累計確診病例升至17361宗。累計康復個案則為5710宗。

衞生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpour）在3月17日曾指，該國累計有5,389名患者已經康復。

伊朗國營新聞社「伊朗共和通訊社」（IRNA）3月16日報道伊朗教士巴薩伊（Ayatollah Hashem Bat'haie Golpayegani）染疫死亡。他3月14日在庫姆（Qom）入院。巴薩伊是伊朗專家委員會（Assembly of Experts）成員之一。這個委員會可決定該國最高領袖人選。

美國：西維珍尼亞州（West Virginia）3月17日確診首宗病例，意味全國50個州份全部失守，連同華盛頓特區、波多黎各、關島和美屬維爾京群島也有確診個案。

根據美國有線新聞網絡（CNN）3月17日數據，全國錄得超過5,500宗確診個案，以及逾百宗死亡個案，其中伊利諾伊州（Illinois）當日首次出現死亡個案。

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新冠肺炎各國疫情：美國紐約3月16日宣布實施宵禁，將嚴重影響酒吧、戲院、賭場、健身房等場所的生意。圖為16日晚，當地一間酒吧暫停營業，員工用木板封住玻璃窗。（AP）

韓國：韓國3月18日上午公布新增93宗確診個案，為連續第四日只得雙位數的新增個案，全國增至8,413宗確診個案。新增個案中，46宗來自大邱市，9宗來自慶尚北道，另外21宗來自首爾市、仁川市和京畿道。

韓國目前累計有84宗死亡個案，大部份為長者。繼新天地教會之後，首爾一間客服中心和世宗一棟政府建築物先後爆發集體感染。京畿道城南市恩典之河教會亦出現51宗確診個案。

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英國：政府網站公布，截至當地時間3月17日上午9時，累計有1,950宗確診個案。英格蘭3月17日新增14宗死亡個案，死者年齡介乎45至93歲。全國死亡個案增至71宗，其中67宗來自英格蘭，威爾斯和蘇格蘭分別有2宗。

在電影《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）飾演看守彩虹橋的聖域界守護神「海姆達爾」的英國影星艾迪斯艾巴（Idris Elba）宣布確診。

法國：公共衛生局3月17日公布新增27宗死亡個案，累計增至175宗。確診個案增加逾16.5%，從前一日的6,633宗增加至7,730宗。尼斯（Nice）市長埃斯特羅西（Christian Estrosi）3月16日公布確診，將繼續在家工作。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）3月16日公布新增逾1,100宗確診個案，累計6,012宗。死亡個案增加1宗至13宗。人口稠密的北萊茵—威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）、巴伐利亞州（Bavaria）和巴登—符滕堡州（Baden-Wuerttemberg）為重災區。

意大利疫情持續，全國封城。在米蘭，居民3月16日在露台呼吸新鮮空氣。（Reuters）

意大利：意大利民防局3月17日公布新增345宗死亡個案，累計增至2,503宗。全國確診個案由前一日的27,980宗增至31,506宗，增加12.6%，為2月21日以來最低的增長速度。意大利目前有2,941宗個案已經出院。2,060人留醫深切治療部。

西班牙：西班牙衞生部3月17日公布，新增2,017宗確診個案，累計個案突破1萬，至11,178宗。死亡個案累計491宗。加泰羅尼亞自治區主席托拉（Quim Torra）3月16日宣布確診。

首相桑切斯（Pedro Sanchez）3月14日宣布，受到疫情影響，進入為期15天的緊急狀態。桑切斯夫人貝戈尼婭（María Begoña Gómez Fernández）同日確診。

澳洲：澳洲3月16日確診個案增至450宗，單是新南威爾斯省（New South Wales）就有210宗，維多利亞省（Victoria）就有98宗。昆士蘭亦錄得78宗確診個案，當中包括當地國會議員麥克唐納（Susan McDonald）。

身穿保護衣的工作人員2月27日在伊朗伊馬姆・禮薩聖地進行消毒。（Reuters）

日本：日本3月17日新增44宗確診個案，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，感染者增至1,589人。其中茨城縣和香川縣首次出現確診者，東京都確診人數破百。另外新增1宗死亡個案，累計增至36宗。

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泰國：泰國3月18日新增35宗確診，累計個案達212宗。疾病控制部門指出，當地至今有1人染疫死亡，42康復出院。

越南：衛生部3月18日指出，該國新增1名確診者，累計個案達67宗。患者是一名36歲男子，3月4日由吉隆坡返回越南，並曾在吉隆坡清真寺聚會。

新西蘭：衛生部3月18日表示，當地新增8宗確診個案，全部最近全都有外旅紀錄。當地累計個案有20宗。

吉爾吉斯：與中國接壤的吉爾吉斯首次確認當地確診個案，衛生部長3月18日表示，3名公民從沙特阿拉伯抵達當地，病毒測試呈陽性。