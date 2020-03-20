【新冠肺炎】3月22日起所有入境泰國旅客須出示「健康證明」

泰國民航局（Civil Aviation Authority of Thailand）3月19日向多間航空公司發出公告：不論泰國公民或外國人，自3月22日起在前往泰國時，都須在辦理登機手續時出示「健康證明」，以示已接受測試以及沒有攜帶病毒。

根據泰國民航局的最新要求，外國旅客在準備辦理登機手續赴泰時，「須出示72小時內開立的健康證明，以及（已有）在泰10萬美元保額的醫療保險」。如乘客不能出示上述文件，航空公司不應向他們發出登機證，以及不應讓他們登機。

旅客在取得航空公司發出的登機證後，將須申報他們會在泰國何處住宿。

這些措施本來適用於被泰國政府劃為「疾病感染區」（disease infected zones）的地方，當中包括中國（香港及澳洲亦包括在內）、韓國、意大利及伊朗。如今它則適用於所有外國旅客。

泰國《曼谷郵報》19日報道，由於費用高昂以及測試套裝短缺的緣故，現時人們在很多地方都無法接受測試。政府對外國旅客發出這個要求——而雖然它沒有如此形容它——但實際上它就是旅遊禁令。

泰國疾病防治廳（Disease Control Department）廳長素旺那猜（Suwannachai Wattanayingcharoenchai）在3月20日在記者會上指出，該國錄得50個新增確診個案，令整體確診個案增至322。大部分感染個案出現在該國首都曼谷。

在50個新增確診個案中，41個與之前的確診個案有關，另個9個是從海外抵泰以及與外國人有接觸的個案。

泰國在這一波疫情中有1人不幸身亡、43名病人已痊癒出院，另有278人仍然留醫。