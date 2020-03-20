【新冠肺炎】巴西總統之子指控北京瞞疫　引發中巴外交風波

巴西政府3月19日的2019冠狀病毒病（COVID-19）確診個案升逾600宗，在2天內增加1倍，政府防疫鬆懈引起國民不滿，如今又加上巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的第三子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）18日指控中國隱瞞疫情引發外交風波。看來在早前訪美時避過染疫危機的博爾索納羅，還是有避不開的外交問題須處理，尤其是中國與巴西關係密切。中國是巴西最大貿易夥伴。

巴西外長阿勞若稱，中國大使讚同攻擊巴西國家元首的帖子是不可接受的。（Getty）

愛德華多17日加入批評中國的行列。他擔任國會議員、以及被視為該國實際上的外交部長。愛德華多在Twitter上指責中國隱瞞疫情，並指它為避免批評，傾向隱瞞嚴重、但可拯救無數生命的事。

愛德華多19日嘗試「拆彈」，但不放棄其對中國的批評，只稱無意冒犯中國人民。

中國駐巴西大使楊萬明其後要求愛德華多撤回其言論以及為這「邪惡的侮辱」向中國人民道歉。巴西媒體亦報道，楊萬明之後轉發的一條Twitter推文，內容是指博爾索納羅家族是「巨大病毒」，又暗示愛德華多在近期前往美國的行程中感染了「思想病毒」。

巴西外交部長阿勞若（Ernesto Araujo）則發聲明稱：「中國大使讚同或分享針對巴西國家元首的冒犯的帖文是不可接受的事。」他補充說預期中國撤回有關言論。