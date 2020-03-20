【新冠肺炎】巴西總統無染疫　但訪美隨行團有17人確診

全球目前有多名政界重要人物感染2019冠狀病毒病（COVID-19），巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）早前接受檢測，他事後表示結果呈陰性，但3月初隨他訪美的代表團中，確診人數愈來愈多，博爾索納羅最新公布，礦產與能源部長的檢測結果呈陽性，令訪美團的確診人數升至17人。

博爾索納羅3月18日稱，該國又有一名內閣成員的新型冠狀病毒檢測結果呈陽性，他是礦產與能源部長阿爾布開克（Bento Albuquerque）。

特朗普（左）3月7日與博爾索納羅會面（AP）

巴西總統國家安全顧問埃萊諾（Augusto Heleno）之前在Twitter上說，他已檢測呈陽性，正居家隔離，但無症狀。

巴西參議院新聞辦公室3月18日透露，參議院議長阿爾科倫佈雷（Davi Alcolumbre）感染新冠肺炎。阿爾科倫佈雷日前接受第一次病毒檢測結果呈陰性，17日晚間進行的第二次檢測結果呈陽性，官員稱「目前，阿爾科倫佈雷正居家隔離，症狀輕微」。

埃萊諾與阿爾科倫佈雷均隨同博爾索納羅訪美。

特朗普3月7日曾在海湖莊園設宴招待巴西官員（Reuters）

巴西首位確診感染新冠病毒的議員是參議員特拉德（Nelsinho Trad），他是陪同博爾索納羅訪美的官方代表團成員之一。作為參議院對外關係委員會主席的特拉德表示，從美國訪問回來後，他在不知道自己是感染者的情況下曾與多位議員和部長會談和擁抱。

到目前為止，訪美代表團或者與代表團有過會議碰面的高官中，已有17人確診感染新冠病毒。

外界關心巴西總統的健康狀況，博爾索納羅多番強調自己的檢測結果為陰性。美國總統特朗普也已經接受檢測，他稱結果也是呈陰性。