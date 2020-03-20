【新冠肺炎】法國確診破萬宗　馬克龍斥民眾無視封城令繼續出街

截至3月19日，法國新冠肺炎（COVID-19）確診病例已經破萬，但形勢依然很嚴峻，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）3月20日稱，法國還處在疫情的開始階段。他又批評部分民眾無視封城令，繼續出街。

馬克龍3月20日在疫情會議上表示：「我們還處在疫情的開始階段。我們已經採取超常的措施來應對第一輪疫情，但我們開始與病毒賽跑。我們必須反應、重組我們自己。我們需要參與進來。」

馬克龍（左）認為法國國內的疫情仍還沒有到達高峰。（Reuters）

法國已經在3月17日公布封城令，限制民眾出行，如有必要理由也需要填寫證明。但不少民眾仍選擇外出，馬克龍3月19日表示，當看到法國民眾結伴外出去公園野餐、參加聚會、去沙灘曬太陽、逛露天集市的時候，感到很痛心，他稱封鎖政策的出發點是為了保護法國人民，可他們顯然沒有意識到這一點，也沒明白此次的疫情有多危險。

法國若有民眾無視封城令外出，警察會勸喻他們回家（Reuters）

法國總理菲利普（Edouard Philippe）也稱，在街上依舊隨處可見各種滿不在乎、無視危險、無憂無慮的人們。法國內政部長卡斯塔內（Christophe Castaner）則痛斥，那些把自己當作英雄、自以為是的人是不顧危險，不遵守規定，他們的行為一點都不聰明。

法國國際廣播電台的報道提到，在尼斯（Nice），有些人在市中心跑步，一些人在馬賽的國家公園遠足，還有人一起在野地採摘。在布列塔尼（Bretagne）有不少人步行或騎着車子在海邊觀光散步。

法國國會在3月19日與20日就政府設立的國家「衛生緊急狀態法」投票。這個法案在國會通過後，將以政令形式宣布。參眾兩院將在緊急狀態期間實時被通報政府所採取的一切措施。這個緊急衛生狀態法中包括一系列支撐經濟的緊急措施。

法國公共衛生局局長夏內（Genevieve-Chene）預測封城的時間很可能要延長，而且有必要觀察「兩到四周」後再確定封禁具體持續多久。 她接受法國新聞廣播電台採訪時表示，估計要等到5月中旬左右。