【新冠肺炎】何大一領導研發抗疫藥　冀問世時間縮短至一年

美國媒體3月19日稱，華裔科學家何大一（David Ho）正帶領一個哥倫比亞大學（Columbia University）的團隊，研發可以治療新型肺炎的藥物。報道指，他們希望把藥物的問世時間從5年縮短至1年。

2019冠狀病毒病（COVID-19）在世界多地肆虐，全球累計確診病例在3月20日已經突破24萬宗，累計死亡人數超過1萬人。圖為3月19日中國北京兩名男子戴着口罩乘搭電梯（AP）

《彭博商業周刊》（Bloomberg Businesweek）報道指，可以說是世界上最著名的愛滋病研究學者何大一會參與新冠肺炎的藥物研發。

何大一指出，這是20年來的第3次爆發冠狀病毒疫情。嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，俗稱「沙士」）最終導致近800人喪生，2012年出現的中東呼吸綜合症（MERS）造成超過850人死亡。何大一認為，肯定還會出現其他由冠狀病毒引起的疫情。

何大一希望研製出一種可以治療這種冠狀病毒的藥。他指出，蝙蝠體內有很多病毒寄居，新型冠狀病毒不是第一個，但也不會是最後一個，未來還會爆發冠狀病毒疫情，他希望現在就準備好屆時用於治療的藥物。

藥物研發的早期階段通常需要5至10年，但何大一覺得這「最有前途的化合物」有可能只需要一年便做好進行動物測試的準備。