【新冠肺炎】特朗普疑似回應「中國病毒論」　稱尊重中國與習近平

美國總統特朗普（Donald Trump）3月20日在白宮出席記者會時，對於有聲音要求全國「封關」以應對2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，他不認為此舉有必要，因一些地區疫情並不嚴重。此外他亦疑似在記者會上回應有關近日他與華府官員的「中國病毒論」風波。

他在同一個場合稱《國防生產法案》（Defense Production Act）已經在當地時間19日晚上生效，指華府利用該法案推動生產呼吸機、口罩及其他醫療用品。

當記者問他會否繼跟州長們就「封州」的議題合作時，他回應說：「我認為我們永不會認為有必要（這麼做）。」

特朗普稱尊重習近平

他在16日、18日、19日均曾發表「中國病毒論」，亦曾在不同場合分別稱，中國應再早一點就疫情警告其他國家。他亦否認將SARS-CoV-2標籤為「中國病毒論」是種族歧視。他的「中國病毒論」引起北京政府強烈不滿。

特朗普在20日的記者會上並未談及此事，但說其非常尊敬中國以及中國國家主席習近平，但不幸地病毒是源於當地以及疫情已失控。

特朗普說他跟習近平有非常好的關係，以及視他為朋友，但他補充說：「不幸地它（疫情）失去控制。它來自中國，它失去控制。有些人不開心。我知道。」

他說：「我懂習主席。他愛中國。他尊重美國。而我得說我非常尊敬中國以及我尊重習主席。」

圖為有份出席3月20日在美國白宮舉行的新冠肺炎工作組簡報會的白宮前發言人斯派塞（左二）以及媒體記者。（AP）

美國疫情持續擴散

根據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的最新數據顯示，截至美國東部時間20日16時，美國累計新冠肺炎確診病例達16,638個，死亡個案216個。紐約州、加州和華盛頓州的疫情較為嚴重。

據紐約州政府20日發布的數據，該州累計新冠肺炎確診病例超過7000個，其中紐約市超過5000個。

加州和紐約州已先後發布針對本州居民的「居家令」，要求民眾盡量待在家中，以遏制病毒傳播。