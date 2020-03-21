【新冠肺炎】特朗普：《國防生產法案》正式生效　稱無意全國封城

美國總統特朗普（Donald Trump）3月20日表示，華府正與鄰國加拿大及墨西哥聯手合作，阻止2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在北美惡化，並形容大家在面對共同目標時，三國關係是有史以來最好。

特朗普認為，現時沒有實施全國封城的必要。（Reuters）

他又指，《國防生產法案》（Defense Production Act）已經在當地時間19日晚上生效，指華府利用該法案推動生產呼吸機、口罩及其他醫療用品。對於有聲音要求全國封關阻止疫情，特朗普說現時沒考慮有關措施，認為根本沒此必要。

特朗普亦提到，美國與墨西哥合作，禁止非必要出國的民眾進入雙方邊境。而同場的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）之後表示，墨西哥已經同意有關安排，並在周末正式實施，另外他稱早前實施的封閉美加邊境的措施會在30日後重新審視，但指會視乎情況需要，封關的措施會一直運作。

副總統彭斯（Mike Pence）稱，華府會於周末公布一項採購N95口罩的重大計劃，他希望國會可以在下周初通過刺激經濟法案。特朗普補充，自己與參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）快將就該法案內容達成協議，又認為不希望企業利用聯邦政府的回購措施作為推高股價的手段。

而在記者會期間，特朗普和蓬佩奧都以「中國病毒」（Chinese Virus）形容新型冠狀病毒疫情，不過特朗普強調自己非常尊重中國和中國國家主席習近平，稱一直有非常好的關係。蓬佩奧則強調，中國需要將新型肺炎病毒的資料與全球各地完全分享。