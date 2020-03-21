【新冠肺炎】倫敦響起最後派對舞曲　年輕一代難捨夜生活阻抗疫？

英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月20日宣布關閉所有酒吧和娛樂場所，對閒時喜歡到酒吧消遣作樂的英國人來說，實在是一大惡耗。在2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情下，雖然歐洲多國和美國多州陸續禁止市民外出娛樂，但仍然有不少年輕人偷偷舉辦「封城派對」。千禧世代對夜生活的不捨不棄，或會成為未來抗疫的一大難關。

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倫敦市內的酒吧本來已經因為疫情變得較平日冷清。政府下令酒吧關閉前，艦隊街（Fleet Street）的酒吧Punch Tavern在本應是最繁忙的周四下午只得3名食客，他們笑言是「在倫敦的最後一杯」。在另一間酒吧，約翰遜宣布禁令後不久，便有食客立即致電朋友，叫對方到酒吧，趕在酒吧關門前盡慶而歸。

約翰遜宣布3月20日晚起關閉所有酒吧，有市民趕到酒吧關門前消遣。（路透社）

難耐寂寞不捨夜生活 「地下酒吧」興起

德國早前宣布關閉所有酒吧，但首都柏林向來是歐洲其中一個「不夜城」，有眾多夜店。警察上個周末搗破逾60間違反禁令的酒吧和俱樂部。市內興起大量類似美國禁酒時期的「地下酒吧」，只准已經登記的人士內進，或利用暗號辨別身份。

法國和比利時也出現類似的「封城派對」。美國普林斯頓大學（Princeton University）上周指，學校改為網上授課並將大部份學生送回家後，校園的聚會和派對數目急增。新西蘭達尼丁（Dunedin）亦有數百大學生不顧政府禁令，計劃如期4月4日舉行傳統的年度新生派對。

在高舉自我和自由的西方世界，年輕人質疑隔離策略的成效之餘，也難耐寂寞。在意大利，有學生因為難忍長時間隔離而逃出住所，外出參加晚餐派對。普林斯頓大學有學生形容，大家未準備好在沒有最後歡呼下，放棄自己的生活方式。即使在亞洲如香港，街頭人流開始增加，不少人過去近兩個月減少外出，終於禁不住要到蘭桂坊重拾熱鬧的生活。

法國巴黎著名的雙叟咖啡館（Les Deux Magots）3月15日也因應疫情而要關閉。（美聯社）

年輕患者死亡率低 惟非金剛不敗之身

目前大部份年輕患者感染後的徵狀輕微甚至全無徵狀，也是年輕人「不怕死」的主要原因。相比之下，嚴重患者主要集中在50歲或以上較年長的人士。意大利國家衛生研究院上周公布的數據顯示，國內0至29歲患者死亡率為0%，死亡率最高的年齡層為90歲以上長者，達19%。

科學家指出，年輕人和較年長的人士一樣會感染和傳播病毒。流行病學家愈來愈擔心千禧世代拒絕遵守社會疏離的抗疫策略，將所有努力前功盡廢，導致高風險人士面臨更大危機。世界衛生組織（World Health Organization）因此特別呼籲，即使他們沒有生病，但他們選擇到哪個地方就會左右別人的生與死。

年輕人和老一輩如今彷彿活在平行時空。前者不怕病毒，後者包括政客和科學家警告疫情愈來愈嚴重。面對老一輩指摘自私的同時，年輕人反指社交限制不符合比例，也是不公地針對年輕人。來自法國30歲的蒂埃里（Timothée Thierry）便說出了年輕一輩的心聲：「他們不讓我們生活。」沒有握手、擁抱、親吻和派對的生活，對年輕人而言實在難以想像。