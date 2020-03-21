【新冠肺炎】伊萬卡病毒檢測結果呈陰性　亮相白宮記者會

美國白宮高級顧問伊萬卡（Ivanka Turmp）曾與後來確診2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）見面。美國有線新聞網絡（CNN）3月20日報道，伊萬卡的病毒檢測結果呈陰性。

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報道指，美國總統特朗普（Donald Trump）女兒伊萬卡的病毒檢測結果為陰性，已於3月20日返回白宮工作。

伊萬卡3月6日與赴華盛頓參會的達頓見面，同場還有司法部長巴爾（William Barr）和白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）。達頓3月13日確診。儘管伊萬卡並未出現相關徵狀，但她當日表示，「出於充分的謹慎」開始在家工作，但非「自我隔離」。

伊萬卡和庫什納（Jared Kushner）還在海湖莊園（Mar-a-Lago）接待巴西代表團，當中有人確診。一名高級官員表示，「和白宮的每一位人員一樣，伊萬卡將接受同樣的健康體温檢查，確保自己、孩子和白宮人員的安全。」

白宮醫生康利（Sean Conley）3月14日表示，特朗普的病毒檢測結果呈陰性。康利指出：「在與巴西代表團在海湖莊園共進晚餐一周後，總統仍無徵狀。」康利指，14日傍晚收到特朗普病毒檢測結果，在特朗普的准許下公布。