【新冠肺炎】美指華銷毀病毒樣本　華春瑩Twitter「三連推」反擊

美國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）3月20日在Twitter上轉發中國外交部發言人華春瑩3月19日發布的一條推文。奧塔格斯評論說：「到1月3日，中國已下令銷毀新冠病毒樣本，讓武漢醫生們噤聲，並審查網上公眾表達擔憂的意見。」她還標註華春瑩並諷刺道：「中國的發言人是對的：這是一個世界須絕對仔細審視的時間表。」

奧塔格斯轉發華春瑩推文的內容是：「自1月3日，中國在向美方提供新冠病毒及其應對措施的最新訊息。1月15日，美國國務院也通知了在中美國疾病控制和預防中心（CDC）的美國人有關新冠病毒的警告。現在（美國）就延遲通報怪責中國？你是認真的嗎？」

On Jan 25 President Trump tweeted to appreciate and thank China's efforts & transparency. The same day US StateDept started to withdraw its consulate in Wuhan. On Feb 2 the travel ban was applied to China. What have you done since then? Scapegoating China doesn't help. https://t.co/6cQ2kr4V7U — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) March 21, 2020

華春瑩對於奧塔格斯20日的言論，也在21日於Twitter在第三則推文回應。她說：「特朗普總統在25日發推文表示欣賞及感謝中國的努力及透明度。同一天美國國務院開始撤走在駐武漢領事館的人。2月2日對中國實行旅遊禁令。你們（美國）之後做了什麼？諉過中國沒有幫忙。」

她在第二則推文反問奧塔格斯：武漢市衛健委在去年12月31日就發布了肺炎相關通報，而她卻並不知道？「在你講話之前，請花點時間了解下情況。」

You may not know that Wuhan Health Commission issued a notice on December 31? Please take some time to understand the situation before you speak. @statedeptspox https://t.co/6cQ2kr4V7U — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) March 21, 2020

華春瑩在3月21日的第一則相關推文中，引用奧塔格斯20日的推文寫道：「根據《傳染病防治法》，中國已將新冠病毒作為一種高致病性病毒來進行治療。正如世界衛生組織（WHO）所說，中國在創紀錄的短時間內識別出病原體，並與全球分享基因排序，這有助於其他國家應對疫情。」