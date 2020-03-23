【新冠肺炎】馬克龍：醫療等福利體系須置於市場規則之外

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在歐洲持續蔓延，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）就疫情發展發表過多次講話，其中一次在3月12日的講話中，提及要藉疫情反思國家發展。

法國在16日宣布封城最少兩周，對抗疫情。境內多個著名景點關閉，空空如也。（Reuters）

馬克龍在講話中提到，應當藉這疫情的機會，汲取教訓。馬克龍稱這數十年法國的發展模式已逐漸揭示其弊端：「不論收入、職業或職業條件的全民免費醫療服務不是代價或負擔，而是在災難來襲時的寶貴財富和不可或缺的優勢。」

「疫情大流行揭示的是，我們必須將某些商品和服務置於市場法規之外。把我們的食物、保障、照料生活環境的能力交給他人是瘋狂的行為。我們需要重新掌握它們，建設比我們已經擁有更牢固的法國。」

馬克龍同時在演講中，提及要關閉學校以應對疫情，並宣布國家已進入緊急狀態。

隨着法國老齡人口增加，法國全民免費醫療服務逐漸成為負擔，馬克龍政府上任以來有意提出改革。但馬克龍這段說話是支持法國的國家福利醫療制度，被視為法國在15日舉行首階段地方選舉造勢。

馬克龍在16日亦發表全國講話，宣布全國封城最少兩周，並多次以「我們已進入戰爭狀態」形容與抗疫，呼籲國民團結。