【新冠肺炎】LVMH向中國購買4000萬口罩　協助法國抗疫

全球最大奢侈品集團LVMH3月21日宣布，向中國購買4000萬個口罩，作為協助法國應對2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的其中一項措施。

LVMH掌舵人阿爾諾決定向中國採購4000萬個口罩，為法國的抗疫工作出一分力。（Reuters）

LVMH的聲明指，第一批總數1000萬個口罩會於未來數天運抵法國，最快在下周初優先提供給當地的醫護人員。而其餘的口罩則在數周內送到，並由法國政府資助。

LVMH由法國首富阿爾諾（Bernard Arnault）擁有，旗下包括有Louis Vuitton、Dior、Loewe等時裝品牌，以及Hublot、TAG Heuer等腕錶品牌，聲明提到，阿爾諾要求公司資助500萬歐元，用於確保口罩可以即時生產及運送等開支。

該公司除了購買口罩外，日前亦宣布旗下Parfums Christian Dior、Givenchy Parfums和Guerlain這三家彩妝、香水製作的廠房，轉為生產酒精搓手液，免費捐給法國衛生部門，特別是巴黎的39家公立醫院。

LVMH在法國的香水廠房改為生產酒精搓手液，並向當地醫護免費提供。 (LVMH via AP)

目前歐洲的新型肺炎的疫情仍然嚴峻，截至20日，法國共有12612人確診，450人喪生，另外有1587人康復。當地為了阻止疫情擴散，在17日破天荒地宣布全國封城。