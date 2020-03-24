崔天凱談新冠病毒源於美國言論　美媒：相當於公開批趙立堅

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情正攪動中美局勢，兩國為病毒的起源大打口水仗。中國駐美大使崔天凱日前在接受美媒採訪時，也談到病毒起源的相關問題。美媒稱，他的表態與中國外交部有所不同。

中國駐美大使館3月23日刊發了駐美大使崔天凱接受美國媒體Axios和HBO的聯合採訪實錄。在採訪中，Axios的記者斯旺（Jonathan Swan）問：「大使先生，面對公共衛生危機，以事實為基礎開展對話非常重要。您2月9日在《面向全國》電視節目節目採訪中說散播『病毒來自美國軍方實驗室』這樣的『瘋狂謠言』十分危險。大使先生，您知道是誰在散播這些瘋狂的陰謀論嗎？」

崔天凱回應說：「我認為這是始於美國的。你看了我接受《面向全民》的採訪，我們談到這裏有人散播瘋狂言論。」

斯旺說：「是的，您當時說：『還有人說這些病毒是來自美方軍事實驗室而不是中國的，類似的瘋狂言論我們怎麼能相信？』您當時是回應……」

對此，崔天凱說：「這是我的一貫立場。我當時這樣認為，現在依然這樣認為。對於這個問題，當然我們最終要找到答案，揭開病毒的來源，但這是科學家要做的工作，而不是由外交官或者記者來進行揣測的，因為這樣的臆測對任何人都沒有好處，而且非常有害。為什麼不讓我們的科學家來完成他們的專業工作、並最終告訴我們答案呢？」

斯旺還追問說：「大使先生，很高興聽您這麼說。因為事實上，是你們中國外交部的發言人趙立堅在散播病毒來源於美國實驗室的陰謀論。他有相關證據嗎？」對此，崔天凱回應說：「也許你可以去問他。」

斯旺追問：「您問他了嗎？您是大使。」崔天凱說：「我在此代表的是中國國家元首和中國政府，不是某個具體個人。」

斯旺追問：「他是代表中國政府發言嗎？是趙立堅還是您代表中國政府發聲？」崔天凱說：「我是中國駐美國的代表。」

斯旺說：「好的。所以我們不應該從字面上去聽他的話。儘管他是發言人，我們也不應該認為他的話代表中國政府。」崔天凱也回應說：「你可以對別人的話進行解讀。我無法也沒有責任向你解釋所有人的觀點。」

據悉，中美就新冠肺炎的源頭爆發了激烈的外交戰，美國政客反覆使用「中國病毒」一詞，使得中國不滿。中國外交部發言人趙立堅3月12日在推特上指責美國政府隱瞞疫情，並說新冠病毒可能是美軍傳到武漢的。

之後，兩國的爭執進一步升級。美國國務院3月13日還就此事召見了崔天凱，向其做出了「非常嚴厲的表態」。美國總統特朗普（Donald Trump）3月16日開始加大了公開使用「中國病毒」一詞的力度，幾乎在每場記者會上都會頻繁使用這個詞。他還表示，中國說是美軍將病毒帶到了武漢，他很不高興，因此使用「中國病毒」一詞。

美國彭博社3月23日報道稱，罕見和中國外交部態度相反，崔天凱重申反對宣揚新冠病毒起源於美國一個軍事實驗室的說法。

報道稱，崔天凱的言論是對中國外交部發言人趙立堅的公開嚴厲指責。趙立堅曾公開質疑該病毒是否起源於中國，甚至宣揚該病毒可能是由美國陸軍運動員傳播的說法。這種公開的分歧在中國官員中很少見，因為他們以能夠嚴格遵守共產黨的官方路線而聞名。

報道指出，崔天凱是由中國國家主席習近平直接任命的，在中國的政治體系中擔任副部長級職務。這使得他的級別比趙立堅高了兩級，趙的官方頭銜是中國外交部新聞司副司長。