【新冠肺炎・最新疫情】韓國新增76宗確診　緬甸失守現輸入病例

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，中東、歐洲、美國等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。全球累計確診病例已經突破33萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間24日上午8時136，全球新冠肺炎確診病例達到378,601個，逼近38萬，死亡病例達16,505個，超過1.6萬個。

緬甸：緬甸3月23日確診首兩宗個案。兩名患者為緬甸公民，分別曾到美國和英國。

韓國：韓國中央防疫對策本部3月24日通報，截至當天零時，韓國較前一天零時新增76宗確診病例，累計確診9,037宗。新增個案連續第13日處於100宗左右或以下。不過國內感染個案有緩和趨勢的同時，輸入個案新增20宗至67宗，創單日新高。

截至當天零時，累計死亡病例較前一天增加9宗，死亡病例累計120宗。累計治癒並解除隔離病例共3,507宗，較前日增加341宗。治癒人數連日高於新增病例。

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印尼：3月23日新增65個新型冠狀病毒肺炎病例，累計病例達579例。該國迄今另有30人已康復。該國22日也新增一死亡病例，累計死亡病例達49個。

印尼在過去一周末死亡個案增加四分一、錄得合計逾500死亡個案之後，當地死亡率已是全球最高，達9.3%。這是根據印尼政府指的未通報個案而得出、未經修正或調整的百分比。印尼衞生部上周預測，該國可能有70萬個確診個案，但沒有說明什麼時候會出現這個情況。

印尼萬隆理工學院（Institute of Technology Bandung）的研究人員預測，印尼的個案增至最多約為8000個，平均每日增600個，直至3月底之為止。他們將印尼快速變陡的曲線跟其他國家比較，發現它跟韓國相似。

馬來西亞：3月23日新增212病例，再創單日最高紀錄，累計病例達1518個。衞生部說，在這1518例確診病例當中，約970例與吉隆坡大城堡回教堂萬人集會有關。該國死亡病例增至14個，合計有159人痊癒。

新型冠狀病毒肺炎：圖為3月23日一名女子在馬來西亞吉隆坡的超級市場購買鮮魚。（AP）

菲律賓：衞生部3月23日表示，該國新增82宗確診個案，整體有462人確診，33人死亡。衞生部長杜克（Francisco Duque III）指，確診案例或會隨着國家獲得更多病毒測試套裝而上升。

意大利：意大利民防部門3月23日公布，新增602宗死亡病例，累計增至6,077宗，為全球死亡人數最高的國家；新增確診個案有4,789宗，累計63,927人受感染，增幅達8%，為2月21日爆發疫情以來最小的增幅。重災區北部倫巴第區（Lombardy）死亡人數達3,776，確診個案達28,761宗。意大利的死亡個案在20日超越中國。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）公布，截至3月22日，全國確診個案增至22,672宗，死亡個案累計有86宗。

總理默克爾（Angela Merkel）因為曾接觸過確診醫生，需要接受隔離。發言人3月23日表示，默克爾的初步病毒檢測結束呈陰性。

新型冠狀病毒肺炎：圖為3月23日法國東部米盧斯醫院一名確診患上新型冠狀病毒肺炎病人被送離醫院。（AP）

美國：根據約翰斯霍普金斯大學（John Hopkins University）數據顯示，截至3月24日，美國確診個案增至43,667宗，死亡個案增至552宗。

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英國：英國3月23日新增54宗死亡個案，累計增至335宗。確診個案從前一日的5,683宗增至6,650宗。

西班牙：衛生部3月23日公布新增462宗死亡個案，累計增至2,182宗。確診個案從前一日的28,572宗增至33,089宗。

法國：衛生部長韋朗（Olivier Veran）3月23日公布新增186宗死亡個案，增幅達28%，累計增至860宗。確診個案增至19,856宗，增幅達20%。

伊朗：伊朗衛生部3月23日公布新增127宗死亡個案，累計增至1,812宗。確診個案新增1,411宗，累計增至23,049宗。

日本：日本3月23日新增39宗確診個案，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，感染者增至1,849人，國內死亡人數達到52人。

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